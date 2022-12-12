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    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri!

    Matematiği öğrenme yeteneğinin zayıf olması durumu olan diskalkuli, bireylerin özel ilgiye ihtiyaç duyduğu durumdur. Peki diskalkuli belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 10:48
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    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri!

    "Çocuğum matematikte neden zorlanıyor" diye hiç düşündünüz mü...

    Disleksi (okuma güçlüğü) ve  Disgrafi (yazılı anlatım güçlüğü) gibi "Diskalkuli" de "matematik öğrenme güçlüğü" anlamına gelen özel öğrenme güçlüğü türlerinden bir tanesidir.

    Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağı çocukları ayrıca lise öğrenimi gören gençlerde genel olarak görülen diskalkuli, zekayla ilgili bir soruna işaret etmez.

    Diskalkuliyi matematiksel işlemleri kavrama, hesaplama, sayısal sembolleri tanıma ve kullanma gibi durumlarda ortaya çıkan güçlük veya yetersizlik olarak tanımlayabiliriz.

    Diskalkulik bireyler rakamları yazmakta, basit işlemleri yapmakta ve problem çözmekte zorlanırlar.

    Peki diskalkuli belirtileri nelerdir? Diskalkuli nasıl anlaşılır? Geçer mi? İşte detaylar...

    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri! #1

    Diskalkuli belirtileri

    • İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanma
    • Temel matematik işlemlerini çok yavaş veya zor çözme
    • Toplama ve çarpma işlemlerindeki değişme özelliğini tanımada zorlanma
    • Gün, hafta,ay ve mevsimleri anlamada zorlanma
    • Zamanı anlatmada zorlanma
    • Matematiksel sembolleri karıştırma
    • Analog saatleri okumada zorlanma
    • Nesneler arası uzaklığı anlamada zorlanma
    • Çarpım tablosunu öğrenmede zorlanma
    • Dört işlem becerisinde işlem yönlerini karıştırma
    • Çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanma
    • Yer ve yön bulmada zorlanma

    Diskalkuli nedir, belirtileri nelerdir? Diskalkuliyi anlama yöntemleri! #2

    Diskalkuli tedavisi

    Matematik hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Akademik ihtiyaçtan ziyade markette, sokakta, sosyal hayatımızda sayılar hep var olacaklar. Bu nedenle matematikle ilgili sorunları çözmek önemlidir.

    Diskalkuli yaşayan birey için mutlaka özel bir öğrenim planı hazırlanmalı ve bu plan hazırlanırken dikkat, hafıza ve matematik öğretici çeşitli oyunlar plana dahil edilmeli.

    Diskalkuli tedavisi için erken teşhis oldukça önemlidir bu noktada da uzman desteği alınması gereklidir.


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