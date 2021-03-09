Dişleriniz için en iyi ve en kötü gıdalar

Dişleriniz için en iyi ve en kötü gıdalar

Yenilen ve içilen her şey dişlerimizi etkiler. Bazı gıdalar lekelere ve aşınmalara neden olabilirken bazıları ise dişleri korur ve diş hasarını önler. İşte dişleriniz için en iyi ve en kötü gıdalar.

Diş hasarını önleme, dişleriniz için en iyi ilaçtır. Dolgular ve profesyonel beyazlatma dişlerinizi daha güçlü ve parlak hale getirebilse de dişlerinizi fırçalayarak, diş ipi kullanarak ve son olarak da en önemlisi doğru beslenerek çürük ve lekelerden kaçınmak hem daha iyidir hem de daha ucuzdur.

Yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin dişlerimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Neyse ki, şeker gibi dişlerimizle her zaman iyi oynamayan yiyecekler genellikle ölçülü olarak zararsızdır. Sorun, bir şeyin aşırı tüketildiği zaman ortaya çıkıyor.

İşte dişleriniz için en iyi ve en kötü gıdalar.

DİŞLERİNİZ İÇİN EN KÖTÜ GIDALAR

Narenciye

Zengin bir C vitamini kaynağı olan turunçgiller birçok yönden sizin için iyidir, ancak konu dişleriniz olduğunda değil. Özellikle greyfurt ve limon suyu oldukça asidiktir ve zamanla diş minesini aşındırabilir. Çeşitli narenciye sularıyla ıslatılmış dişleri içeren bir 2008 çalışmasında, en çok hasara greyfurt ve limonun neden olduğu tespit edildi. En az hasara ise portakal suyu neden oldu.

Portakal suyu daha az asidiktir ve birçok sağlık yararı vardır. Narenciye tüketmekten kaçınmayın ancak, tavsiye edildiği gibi düzenli olarak dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Şekerli İçecekler

Çok fazla şekerli gazlı içecek içmenin çürüklere neden olabileceğini hepimiz biliyoruz. Daha az bilinen şey, gazlı içeceklerde bulunan asitlerin dişlere şekerden daha fazla zarar vermesidir. Sitrik ve fosforik asit içeren şekersiz kolalar gibi gazlı içecekler bile büyük dozlarda tüketilirse diş minesini aşındırabilir.

Sporcu İçecekleri

Tatlı veya gazlı bir şeyler içme havasındaysanız, sporcu içecekleri ve enerji içecekleri şekerli içeceklere iyi bir alternatif gibi görünebilir. Ancak bu içecekler de dişlerinize bir iyilik yapmayacaktır. Bu içecekler de asidiktir ve potansiyel olarak dişlere daha da fazla zarar verir.

2008 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, dişleri birkaç farklı içecekte 25 saat beklettikten sonra diş minesinin aşınmasını ölçtüler. En çok aşınmaya enerji içecekleri sebep olurken onu, kola ve diyet kola izledi.

Kraker

Tuz ve rafine karbonhidrat içeren krakerler, ağızda çok hızlı bir şekilde şekere dönüşerek çürük oluşturan bakteriler için yem sağlar. Krakerler ayrıca, çiğnendiğinde lapa haline gelir ve azı dişlerinizde biriken ve dişler arasında kalan macun benzeri yapışkan yapıya dönüşür.

Sık sık kraker yemeye başlarsanız, endişelenmeniz için bir nedeniniz olabilir, ancak bunları ölçülü bir şekilde yemek, uzun vadeli sorunlara yol açmayabilir. İyi ağız hijyeni neredeyse tüm sorunları telafi edecektir.

Kahve

Bir kahve kupasının içinde biriken inatçı kahverengi lekelere daha önce rastladınız mı? Bunlar size kahve içmenin zamanla dişlerinizi nasıl lekeleyebileceği hakkında bir fikir verir. Aslında kahve lekeleri tütün lekelerinden bile daha kalıcıdır. İki tip lekeyi karşılaştıran bir araştırmaya göre, kahve lekeli dişlerin, diş fırçalamaya karşı daha dirençli olduğu görüldü.

İyi görünmemelerine ek olarak, ağır kahve lekeli dişler yapışkan olma ve yiyecek parçacıklarını ve bakterileri çekme eğiliminde olurlar.

Çay

Çay, kahveden daha hafif gibi görünebilir, ancak dişleriniz söz konusu olduğunda bu geçerli değildir. Bazı siyah çay türleri dişlerinizi kahveden daha fazla lekeleyebilir. Çoğu siyah çay lekelenmeye neden olan yüksek tanen içeriğine sahiptir.

Tanen bakımından düşük seviyelerde olan çayların (yeşil çay, beyaz çay ve bitki çayları) dişlerinizin rengini değiştirme olasılığı düşüktür. Ancak bitki çaylarının başka bir dezavantajı olabilir. Bir çalışmada, bitki çaylarının diş minesini siyah çaydan daha fazla aşındırdığı bulundu.

DİŞLERİNİZ İÇİN EN İYİ GIDALAR

Artık hangi yiyeceklerin dişlerinizi lekeleyebileceğini veya zayıflatabileceğini bildiğinize göre, bu diş hasarını önlemeye ve hatta tersine çevirmeye yardımcı olabilecek gıdalara odaklanmanın zamanı geldi. İyi haber şu ki, eğer sağlıklı bir diyet izliyorsanız, sebzeler gibi genel olarak vücudumuza iyi gelen yiyeceklerin birçoğu dişlerimiz için de faydalı olduğundan, dişlere iyi gelen besinleri muhtemelen bol miktarda tüketiyorsunuz demektir.

Şekersiz Sakız

Şekersiz sakız, tükürük üretimini uyararak dişlerin temizlenmesine yardımcı olur. Tükürük, ağzınızdaki bakteriler tarafından üretilen asitleri temizlemenin bir yoludur ve ayrıca dişleri kemik güçlendirici kalsiyum ve fosfatla yıkar. Ek olarak, pek çok şekersiz sakız çeşidi, bakterileri azaltan maddeler içerir. Ancak, bazı sakızlar dişlerinize zarar verebilir. 2011 yılında yapılan bir araştırma, belirli meyve aromalarını oluşturmak için kullanılan asidin dişlere çok az da olsa zarar verebileceğini öne sürüyor. Ekşi olarak tattığımız her şey daha asidiktir.

Süt ve Süt Ürünleri

Süt ve süt ürünleri, sağlıklı dişler için gerekli olan temel kalsiyum kaynağıdır. Kalsiyum, kemiklerin yanı sıra diş minesini de güçlendiren hidroksiapatit olarak bilinen bir mineraldeki temel bileşendir. Dişler teknik olarak kemik değildir, ancak çok benzer özelliklere sahiptirler. Süt ürünleri, özellikle peynir, bir tür protein olan kazein içerir. Araştırmalar, kalsiyum ile birlikte kazeinlerin diş minesinin onarılmasında önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Yüksek Lifli Gıdalar

Yeşil yapraklı sebzeler ve diğer yüksek lifli yiyecekler, sindirim ve sağlıklı kolesterol seviyelerini destekler ve ayrıca çoğunlukla çok fazla çiğnemeye ihtiyaç duydukları için dişleriniz için harikadır.

Bir kase ıspanak veya fasulye yemek, dişlerinizi araba yıkama otomatlarından geçirmeye benzer: Tüm bu çiğneme tükürük üretir ve yiyeceğin kendisi, küçük parçalara bölünürken dişlerinizi fiziksel olarak fırçalar.

Çilek

Bu yaz meyveleri, doğal bir beyazlatıcı olan malik asit içerir. Evde kendi beyazlatma tedavinizi yapabilirsiniz:

Bir çileği püre haline getirin, karbonat ile karıştırın ve yumuşak bir diş fırçası kullanarak dişlerinize sürün. Beş dakika sonra fırçalayın, durulayın ve işte; daha beyaz bir gülümseme. Diş ipi kullandığınızdan emin olun, çünkü minik çilek tohumları dişlerinizin arasına kolayca sıkışabilir.