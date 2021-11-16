Diyabetlilerin tatlı krizlerini yönetebilmesinin 5 yolu

Diyabet hastalarının sık aralıklarla girdiği şekerli gıdalar tüketme krizlerini kontrol etmelerini sağlayacak yöntemleri gelin birlikte keşfedelim!

Tatlı ve şekerli yiyecekler o kadar cezbedici bir lezzete sahiptir ki, bu tada kimse hayır diyemez. Şeker hastası olduğunuzda ise, durum biraz daha çekilmez bir hal alabilir. Şöyle düşünün: Şeker yemeniz tamamen yasak ve canınızın sürekli tatlı yemek istediği bir hastalığı sahipsiniz. Peki ya şeker hastalığınız olduğunda bu tatlı ve şekerli isteklerinizi evcilleştirmenin yolları olduğunu söylesek?

Yediğiniz gıdaların bağırsak bakterileri tarafından hafızalandığını ve belirli bir beslenme şekline bağlı kaldığınızda zamanla bu bakterilerin uyum sağlayacağını unutmayın! İşte, şeker yeme isteğini yönetmenizi sağlayacak bazı yöntemler;

1. ETİKETLERİ OKUYUN

Tükettiğiniz gıdaların etiketlerini okumaya çalışın. Bu, kalori alımınızı belirlemenize yardımcı olacak ve sağlıklı beslenmeyi teşvik edecektir. Şeker hastasıysanız ve yememeniz gereken içerikler varsa, bu sayede bunu önceden belirlemek tamamen sizin elinizde olur.

2. DÜŞÜK KALORİLİ TATLANDIRICILARI TERCİH EDİN

Daha düşük kalori ve karbonhidrat sağlarken tatlı lezzetin tadını çıkarmak için düşük kalorili tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz. Sukraloz, asesülfam, sakarin ve neotam gibi düşük kalorili tatlandırıcıların büyük bir grubu olan şeker alkolleri için etiketlerinizi kontrol edin. İzomalt, maltitol, mannitol, sorbitol ve ksilitol şeker alkollerinin birkaç örneğidir. Doğal olarak elde edilen bir tatlandırıcı olan Stevia, aynı zamanda sağlıklı ve düşük kalorili bir tatlandırıcı seçeneğidir.

3. ŞEKERSİZ GIDALARA DİKKAT EDİN

Yüksek kalorili tatlandırıcı alternatifleri, un ve diğer karbonhidrat içeren bileşenler içerdiğinden şekersiz yiyeceklere dikkat edin. Bir şeyin şekersiz olarak etiketlenmesi, mutlaka sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Şekersiz beslenmeye özen gösterirken sağlığınızı daha fazla tehdit edebilecek içeriklerden uzak durun.

4. KÜÇÜK MASUM ÖDÜLLER BELİRLEYİN

Kendinizi şımartmak için tatlı bir ikram belirleyin. Bu, günaha karşı savaşmanıza, diyetinizi sürdürmenize ve tatlı isteğinizi doyurmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, meyve bazlı tatlılar yapabilir veya özleminizi gidermek için meyvelerin kendisini tüketebilirsiniz. Piyasada çeşitli meyve bazlı içecekler, tatlılar ve şekerlemeler bulunmaktadır. Meyve, sindirimini uzatan lif içerdiğinden, kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa neden olma olasılığını azalttığı için tercih edilirler. Meyve daha sağlıklı bir seçenek olmasına rağmen, porsiyon kontrolü yapmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir.

5. KENDİNİZE ZAMAN TANIYIN

Kendinizi belirli bir yiyecek grubundan ayırmak veya ayartmayı ertelemek zaman alır. Kendinize ara sıra hoşgörüye izin verin. Sonuçta robot değilsiniz ve yıllardır içerisinde olduğunuz bir beslenme alışkanlığını bir çırpıda silip atamazsınız. Arada girdiğiniz tatlı krizlerini kontrol etmenin yollarını arayın ve bu durumun oldukça normal olduğunu benimseyin.