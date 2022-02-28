Diyanet'ten 'saç ekimi' fetvası

Saç ektirmenin ve peruk takmanın caiz olup olmadığının sorulması üzerine cevap veren Diyanet, saç ektirmenin zorunlu haller dışında caiz olmadığına yönelik fetva verdi.

Dökülen saçlar nedeniyle oluşan kelliğe çare olan saç ektirme işleminin İslam dinindeki yeri merak edildi.

İslam'da saç ektirmenin ve peruk kullanmanın caiz olup olmadığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruldu.

Diyanet'e yöneltilen "Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir?" sorusuna, kısa sürede cevap geldi.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA CAİZ DEĞİL

Kamuoyunun merakını gideren Diyanet İşleri Başkanlığı, zorunlu haller dışında saç ektirmenin caiz olmadığını ifade eden bir açıklama yaptı.

İPLİK, YÜN PERUK TAKMAK SAKINCALI DEĞİL

Hadislere dayandırılan fetvada, saç ektirmenin yanında gerçek saçtan yapılmış peruğu takmanın da caiz görülmediği ancak iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasında sakınca olmadığı belirtildi.

DİYANET'İN FETVASI

Diyanet'in saç ekimine ve peruğa yönelik fetvasında şu ifadeler yer aldı:

"Hz. Peygamber’in (s.a.s.) saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır (Buhârî, Libâs, 83; Müslim, Libâs, 33).

Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam âlimleri, bir kimsenin, saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir.

İNSANIN PARÇASININ KULLANILMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki; bu, zorunlu hâller dışında caiz değildir.

Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir (Kâsânî, Bedâi’, V, 125 v.d.; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 107; İbn Nüceym, el-Bahr, VI, 133).

CERRAHİ OPERASYON, YASAĞA DAHİL DEĞİL

Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir."