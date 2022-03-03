Diyarbakır'da ameliyat sonrası enfeksiyon kaptı, 17 ay sonra sağlığına kavuştu

Geçirdiği ameliyat sonrası enfeksiyon kapan ve rahmi bağırsaklarına yapışan Özbayhan, 17 ay sonra kapalı cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır’da yaşayan 46 yaşındaki Nezahat Özbayhan, 1,5 yıl önce yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olarak tedavi gördü.

Özbayhan, ameliyat sonrası titreme, kusma, üşüme, baş ağrısı gibi şikayetlerle birçok hastaneye başvurdu.

Gittiği hiçbir doktorda sonuç alamayan Özbayhan, en son Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali Emre Tahaoğlu’na başvurdu.

RAHİM İLE BAĞIRSAĞIN BİRLEŞTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Doç. Dr. Tahaoğlu, enfeksiyon kapan hastanın rahim ile bağırsağının birleştiğini belirleyerek tedavi sürecini başlattı.

Özbayhan, 17 ay sonra aldığı tedaviler sonrası sağlığına kavuştu. Kadın hastalıklarıyla ilgili hemen hemen bütün problemlerin çözümünde kapalı cerrahiyi tercih ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Tahaoğlu, kadın cerrahisinde özelikle laparoskopi ve histeroskopi yöntemiyle tedavi etme yöntemini tercih ettiklerini ifade etti.

LAPAROSKOPİ VE HİSTEROSKOPİ YÖNTEMLERİYLE TEDAVİ

Laparoskopinin karnın içindeki bir problemin kamera yardımıyla tespit edilip gerekirse tedavisinin sağlanması olduğunu aktaran Doç. Dr. Tahaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Histeroskopi dediğimizde ise rahim içinde eğer bir problem varsa, miyom gibi, yapışıklıklar gibi veya daha önce geçirilmiş sezaryen gibi problemlere rahim içine kamera ile girilip tespit edilip, gerekirse yine tedavisinin aynı seansla sağlanması işlemleri bunlar. Kadınlarda en sık gördüğümüz miyom problemleri, tüplerle ilgili, yumurtalık kistleri, rahmin bazı anormallikleri, rahim içindeki bazı problemler hepsi laparoskopi ve histeroskopi yöntemleriyle tedavi edilebiliyor. Bu cerrahilerin avantajları hasta ve bizim için çok önemli. Daha az kesi yaptığımız için hastalara kozmetik öneminin yanında bizim için daha hızlı iyileşmenin olması. Daha az enfeksiyon riskinin olması, daha çabuk normal hayata dönüş ve iyileşme sürecinin olması nedeniyle tercih ettiğimiz yöntemlerden.”

“17 AYDIR DOKTOR DOKTOR GEZİYORUM”

Bir operasyon geçirdiğini ve eve gittikten sonra titreme, kusma, üşüme şikayetiyle ertesi gün yine doktoruna gittiğini dile getiren Özbayhan, “Dediler, ‘Enfeksiyon kapmışsın.’ 17 aydır doktor doktor geziyorum, kimse ne olduğunu bilmiyor. Buraya geldim, dediler ‘Rahmi aldırmamız lazım.’ İşlem yaptıklarında rahim ile bağırsağın yapıştığını tespit ettiler. Operasyon geçirdim ve çok şükür şu anda iyiyim. 4-5 doktora gittim. Her birisi bir şey dedi. Biri miyom dedi, biri kist dedi, biri rahim şişirmesi dedi. En sonunda Ali Hoca'ya geldim.” şeklinde konuştu.