Diyarbakır’da çapraz böbrek nakli: İki aileye aynı anda hayat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’da böbrek yetmezliği nedeniyle yıllardır diyalize giren iki hastaya, eşlerinin donör olmasına rağmen kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil yapılamadı. Ancak çapraz nakil yöntemi sayesinde iki aile de sağlığına kavuştu.

KAN UYUŞMAZLIĞI NAKLİ ENGELLEDİ

11 çocuk annesi 60 yaşındaki Besra Dağ’a iki yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre ilaç tedavisi ve diyet uygulayan Dağ, ardından iki yıl diyalize girmek zorunda kaldı.

Eşi Şeyhmuz Dağ donör olmak istese de kan grupları uyuşmadığı için nakil gerçekleştirilemedi.

Benzer şekilde, bir yıl önce rahatsızlanan 59 yaşındaki Fesih Erkaçmaz’a da böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Eşi Necla Erkaçmaz donör olmayı teklif etti ancak burada da kan uyumsuzluğu nakle engel oldu.

ÇAPRAZ NAKİL İÇİN BAŞVURULDU

Her iki aile, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne çapraz nakil için başvurdu. Yapılan tetkiklerde Necla Erkaçmaz’ın böbreğinin Besra Dağ’a, Şeyhmuz Dağ’ın böbreğinin ise Fesih Erkaçmaz’a uyumlu olduğu belirlendi.

Prof. Dr. Nurettin Ay ve ekibi, yaklaşık bir ay önce donörleri ve alıcıları eş zamanlı ameliyat etti. Başarılı operasyonla iki hastaya da uygun böbrek nakilleri gerçekleştirildi.

"DİYALİZDEN KURTULDUM, ÇOK MUTLUYUM"

Besra Dağ, iki yıl süren zorlu diyaliz sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Eşim donör olmak istedi ama kanımız uymadı. Çapraz nakille yeniden sağlığıma kavuştum. Birbirimize hayat verdik.” dedi.

"ÇAPRAZ NAKİLLE KARDEŞ GİBİ OLDUK"

Fesih Erkaçmaz ise hastalığının giderek ağırlaştığını belirterek, “Eşim böbreğini vermek istedi ama mümkün olmadı. Çapraz nakil sayesinde diyalizden kurtuldum. Şimdi çok iyiyiz, değerlerimiz de düzeldi.” ifadelerini kullandı.

"EŞLERDEN EŞLERE ÇAPRAZ NAKİL YAPTIK"

Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Nurettin Ay, çapraz naklin Türkiye’de sınırlı merkezde yapılabildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Kadın hastaların kendi aralarında, erkek hastaların kendi aralarında organ takası yapıldı.



Kan uyumsuzluğunu aşmak için takas yöntemi uygulandı.



Ameliyatlar aynı anda gerçekleştirildi.



Her iki hastanın da böbrek fonksiyonları iyi durumda.

Ay, ayrıca çapraz nakillerde donör yaşlarının birbirine yakın olmasının önemli olduğunu belirterek, “Hastalarımız 55–60 yaş aralığındaydı. Çapraz nakil için ideal adaylardı.” dedi.