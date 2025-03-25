Diyarbakır'da rahminden 35 santimlik miyom çıktı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi L.B., yaklaşık 1 yıldır devam eden şiddetli karın ağrısı, kanama ve kansızlık şikayetiyle Çermik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkiklerde rahminde miyom tespit edilen L.B., ameliyata alındı.

"MİYOMU TAMAMEN ÇIKARDIK"

Rahminden 35 santimetrelik miyom çıkarılan L.B., sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Abdurrahman Sengi, ameliyat sürecini anlatırken şu sözleri kullandı:

43 yaşındaki hastamız, yaklaşık 1 yıldır devam eden kanama şikayetleri ile Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğimize başvurdu. Yaptığımız görüntüleme sonucu hastamızın rahminde yaklaşık 35 santimetre boyutlarında bir miyom tespit ettik.



Hastamıza gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan ve miyomun kötü huylu bir kitle olmadığını tespit ettikten sonra ameliyat kararı aldık. Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyat sonucu hastanın uzun süredir yaşam kalitesini bozan miyomu tamamen çıkardık. 2 gecelik bir hastane yatışı sonrası hastamızı şifa ile taburcu ettik.