Diyet ve spor yapmadan kilo verme yöntemi: Ahtapot zayıflama nedir?

Ahtapot zayıflama yöntemi, kilolarından şikayetçi olan kişilerin başvurduğu yöntemler arasında yer almaktadır. Peki, Ahtapot zayıflama yöntemi nedir?

Uzun zaman alan spor veya aylarca devam eden diyet listelerine ihtiyaç duymadan zayıflamak mümkün mü?

Ahtapot zayıflama, yüksek ve yoğun tempoda spor yaptığı halde incelemeyenler ya da iş ve benzeri nedenlerden dolayı spor gibi uygulamalara vakit bulamayanlar için ideal yöntem olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de ve dünyada kullanılmaya başlanan özel yöntemlerden biri olan ahtapot zayıflama, hem diyet yapmaktan bıkan hem de pandemi döneminde yüksek risk barındıran spor salonlarına gitmek istemeyenler tarafından ilgi görüyor.

Peki, ameliyat gerektirmeyen ahtapot zayıflama yöntemi nedir? İşte, Ahtapot zayıflama yöntemi ile ilgili bilmeniz gerekenler..

AHTAPOT ZAYIFLAMA YÖNTEMİ NEDİR?

İlk hafta ödem, toksin ve yağları atmaya başlayan ahtapot zayıflama yöntemi, bölgesel zayıflamak isteyen kişiler tarafından oldukça rağbet görmektedir.

Seans aralıkları ile gerçekleşen ahtapot zayıflama yöntemi sayesinde vücuttaki yağlar, farklı bir yöntemle vücuttan atılmaktadır. İlk seanstan itibaren idrar ile atılmaya başlanan yağlar, sonraki seanslarda giderek azalmaktadır.

Özellikle yüksek teknoloji AR-Ge çalışmaları sayesinde Türkiye’de de kullanılmaya başlanan ahtapot zayıflama yöntemi, ağır spor ve zorlu diyetler olmadan uygulanmaktadır.

Ne yaptıysanız bir türlü kurtulamadığınız kiloları tek seansta 7 ile 13 cm'e kadar incelmenin mümkün olduğu iddia edilemektedir. Fazla kilo ve yağlanma problemi yaşayan kişiler için uygulanan ahtapot incelme yönteminin asıl amacı, metabolizmayı hızlı çalıştırmak, doku toparlamasını sağlamak ve yağ yakımını hızlandırmaktır.

Ünlülerin de sıklıkla tercih ettiği bu yöntem, cerrahi işleme ihtiyaç duymadan vücudu şekillendirmeyi sağlarken selülit görünümünü de hafifletmektedir.

Ahtapot zayıflama yöntemi, doğum sırasında alınan kilolar, fazla kilo sonrası erkeklerde meme büyümesi için de uygulanabilen bir yöntemdir.

AHTAPOT ZAYIFLAMA NASIL YAPILIYOR?

Boyun, yüz dahil olmak üzere cilt sıkılaştırma ve cerrahi olmayan vücut biçimlendirme yöntemi olan ahtapot incelme, radyofrekans enerjisinin avantajlarından yararlanmaktadır.

Cilt sıkılaştırma ve selülit üzerinde olan iyileştirmenin sonucunun ilk seanstan itibaren gözlendiği belirtilen bu yöntemde acı, ağrı gibi komplikasyonlar yaşanmamaktadır.

Selülit, sarkma, gıdı, doku bozukluğu, bacak, kol, sırt, basen, mimik kırışıkları ve göbek bölgelerinde uygulanan ve ameliyatsız bir işlem olan ahtapot zayıflama yönteminde, 44 dereceye kadar sıcaklık verilen yağlar vakumlanarak parçalanmakta ve vücuttan hızlı atılımı sağlanmaktadır.