Özellikle zayıflama diyetlerinde kritik bir öneme sahip ara öğünler sağlıklı olmadığında, kilo vermek neredeyse imkansız hale geliyor. İşte gün içinde açlığınızı bastıracak sağlıklı 10 atıştırmalık.

Ana öğünlerde sağlıklı beslenebilirsiniz ve düşük kalorili yiyecekler tüketebilirsiniz, ancak atıştırmalıkları ayarlamazsanız zayıflamanız mümkün olmayacaktır.

Ara öğünler, kilo vermede kritik bir öneme sahiptir. Menümüz genellikle vücuda gerekli vitamin ve mineralleri sağlayan çok çeşitli yiyecekler içerir. Ana öğünlere ek olarak, gün içinde açlığı gideren ve enerjiyi yenileyen hızlı atıştırmalıklara ihtiyaç duyarız. Atıştırmalıklar, vücudu iyi durumda tutmanıza ve istikrarlı bir metabolizma sağlamanıza izin verirler.

Günlük bir diyetin yalnızca 3 tam öğünden oluşması gerektiğine dair klişeler çoktan geride kaldı. Günde 5-6 kez yemek yiyerek kendinizi aşırı yemekten korur ve aynı zamanda normal sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kullanışlı atıştırmalıklar hızlı emilen karbonhidratlar ve bol şeker içermemelidir. Un ürünlerini, yağlı yiyecekleri, abur cuburları ve cipsleri tamamen hariç tutmak gerekir. Bu nedenle, taze meyve ve sebzeleri, protein ürünlerini, kompleks karbonhidratları tercih etmek daha iyidir. Uzun süre tok tutabilirler ve aynı zamanda sindirim sistemine zarar vermeden enerjinizi korurlar.

İşte diyete uygun 10 sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık:

KURU YEMİŞLER

Kuru yemişler çok besleyici, sağlıklı ancak yüksek kalorili atıştırmalıklardır, bu nedenle bir seferde 10-20 grmdan fazla yememek daha iyidir. B3 ve E vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, potasyum, fosfor içerikleri yüksektir.

Düzenli kuru yemiş tüketimi beyin aktivitesini uyarır, hafızayı geliştirir ve vücut performansını artırır. Ayrıca kuru yemişler kolesterolü düşürebilir, kan şekerini normalleştirebilir, üreme sistemini harekete geçirebilir ve kalp krizlerini ve felçleri önleyebilir.

MEYVELER

Çoğu meyve lifin yanı sıra mineraller ve vitaminler içerir. Ancak incir, muz, hurma, üzüm gibi bazılarında çok fazla şeker bulunur. Küçük dozlarda ve sabahları en iyi şekilde tüketilebilirler.

Diyet menüsü olarak lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar nar, turunçgiller, karpuz, yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve çilektir. Elmaya gelince, uzun süredir zayıflama diyetleri için kullanılmaktadır, ancak yüksek düzeyde vitamin kompleksi, lif ve demir içeriğine ek olarak, elma suyu iştahı artırır, bu da kilo vermek için pek iyi değildir. Bu nedenle sağlıklı bir atıştırmalık olarak bütün meyve halinde yenmelidir. Bu hemen hemen tüm meyveler içni geçerlidir. Meyve suyu yerine bütün olarak meyveyi yemeyi tercih edin.

SEBZELER

Sağlıklı bir atıştırmalık için sebzeler konusunda neredeyse hiçbir kısıtlama yoktur. Çiğ olarak yenebilir veya büyük miktarlarda pişirilebilirler.

Sebzeler lif, vitamin ve antioksidanlar bakımından zengindir. Düzenli sebze tüketimi, sindirim sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir, hücrelerde yaşlanma karşıtı etki sağlar ve enerji verir.

Beslenme uzmanları özellikle koyu yeşil yapraklılar, brokoli, kereviz, patlıcan, havuç, dolmalık biber, turp kullanımını tavsiye ediyor. Bu sebzeler düşük kalorili yiyeceklerdir, ancak aynı zamanda en kullanışlı ve uygun fiyatlı olanlardır.

Ayrıca garnitür olarak, salatada veya tam tahıllı sandviçte bir malzeme olarak kullanılabilirler.

SMOOTHİE

Smoothie'ler son yıllarda oldukça popüler hale geldi, ancak dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle ABD'de smoothie'ler 50 yıldan fazla bir süredir tüketiliyor. Aslında smoothie'lerin sıvı püre halindeki bebek mamasından hiçbir farkı yok.

Smoothie'ler, kolay tüketilmesi için bir karıştırıcıda kıyılmış sebzelerdir. Açlığı gidermek, toksinleri vücuttan atmak ve vitamin almak için en sıra dışı ürünleri birleştirmenize olanak tanır. Bu nedenle, herhangi bir nedenle sert sebze yiyemeyen kişiler, kendilerine sağlıklı smoothie'ler hazırlayabilirler. Tek uyarı, şeker veya tatlandırıcı kullanılmamasıdır.

TAM TAHILLI EKMEK SANDVİÇLERİ

En uygun ve tanıdık sağlıklı atıştırmalıklardan biri de sandviçlerdir. Hazırlanırken ekmeğin tam tahıllı olması ve içinin bol miktarda protein içermesi gerektiği dikkate alınmalıdır. Böylece maksimum fayda ve uzun süreli tokluk hissi getirecektir. Çoğu zaman peynir, et ve sebzeler atıştırmalık olarak kullanılır ve bunlar iyi miktarda kalsiyum, protein ve vitaminler içerir.

Domates ve Mozzarellalı Sandviç

İçindekiler: Tam buğday ekmeği, domates, mozzarella peyniri, fesleğen, tuz, karabiber, zeytinyağı.

Hazırlanışı: Domatesleri ve peyniri dilimler halinde kesin, fesleğeni doğrayın (sadece yapraklar). Ekmeğe zeytinyağını hafifçe yayın (kaloriyi azaltmak için zeytinyağı kullanmayabilirsiniz), karabiber ve üstüne önce tuzlu domatesleri, sonra fesleğenleri ve peyniri koyun. İkinci bir tost ekmeği ile örtün ve tost makinesinde bir süre bekletin.

Tavuklu Sandviç

İçindekiler: Haşlanmış tavuk göğsü, domates, tam tahıllı tost ekmeği, salatalık, yumuşak peynir, yeşillikler.

Hazırlanışı: Ekmek dilimlerine peyniri yayın, üstüne dilimlenmiş tavuk, ardından domates ve salatalık (sebze dilimleri ne kadar ince olursa, tadı o kadar lezzetli olur) ekleyin. Sebzeleri yeşillikler ve ikinci bir tost ekmeği ile örtün.

Vejetaryen Sandviç

İçindekiler: Tam tahıllı tost ekmeği, ıspanak veya roka, avokado, çeri domates, lahana turşusu.

Hazırlanışı: Ekmeğin üzerine avokado dilimleri, ardından tercih ettiğiniz bir yeşilliği koyun ve domateslerin üzerine biber, tuz serpin, hoşunuza giden otları ekleyebilirsiniz. Sebzeleri ıspanak veya roka ile kaplayın, isterseniz katları tekrarlayın ve üstüne ikinci bir parça ekmek koyun.

KURU MEYVELER

Bir avuç kuru meyve, kalori içeriği ve vitamin içeriği açısından 200 grama kadar taze meyvenin yerini alabilir, ancak çok fazla şeker içerdiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Bu nedenle, tüketim miktarlarını takip etmeniz gerekir. En faydalıları kuru incir, kuru erik, kuru üzüm, kuru kayısı, hurmadır.

MEYVE CİPSİ

Meyve cipsi evde yapılabilir veya çeşitli mağazalardan satın alınabilir. En popüler atıştırmalıklar elma ve muz dilimleridir. Özelliklerine göre, kurutulmuş meyvelere çok benzerler, bu da onları çok yönlü hale getirir, çünkü 50 gram meyve cipsi 150-200 gram taze meyvenin yerini alabilir. Ancak her zaman bütün halde meyve tüketimi en sağlıklısıdır.

Meyvelerinizi ince dilimler halinde kesip, üzerine isteğinize göre limon, tarçın ve bal gibi farklı maddeler ekleyerek 100 derece fırında ilk 45 dakika altlı üstlü, son 15 dakika kontrollü olarak 120 derece fanla cips kıvamına getirebilirsiniz.

SÜT ÜRÜNLERİ

Süzme peynir, süt, katkı maddesi içermeyen doğal yoğurt ve kefir oldukça sağlıklı birer atıştırmalıktır. Sindirim sürecinin normalleşmesine katkıda bulunan ve dişlere ve kemiklere yapı malzemeleri sağlayan çok sayıda kalsiyum ve laktobasil içerirler.

Süt ürünlerinden yapılan bir atıştırmalık, ağırlık ve rahatsızlık hissetmeden hızlı bir şekilde açlığınızı giderecektir.

ENERJİ BARLARI

Enerji barlarının bileşimi kuru yemişler veya tahıllar olabilir. Her iki seçenek de hızlı ve sağlıklı bir atıştırmalık için iyidir, ancak çikolata, tatlandırıcılar ve konsantre tatlı meyveler genellikle aromayı arttırmak için bileşime dahil edildiğinden aşırı kullanılmaları önerilmez.

Bu nedenle bir atıştırmalıktan önce, ürünün bileşimini ve kalori içeriğini dikkatlice incelemeniz önerilir.

YUMURTA

Herkes yumurtanın faydalarını bilir. Sonuçta, protein, kas kütlesinin büyümesi ve yağ dokusunun yanması için ana bileşendir. Yumurta, insan vücudu için vazgeçilmez olan yüzde 100 hayvansal proteindir ve içinde çok değerli maddeler içerir. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı durumlarda her gün mutlaka yumurta tüketimi önerilir.