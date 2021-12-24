Diyetinize eklemeniz gereken yağ yakıcı 10 gıda

Sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştirildiğinde daha hızlı yağ yakan gıdaların olduğunu söyleyen Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, gerçekten işe yarayanları ve hangilerinin diyete eklenmesi gerektiğini anlattı.

Yağ yakıcı besinler, sağlıklı beslenme için mükemmel bir yardımcıdır. Günlük menünüze ekleyeceğiniz yağ yakıcı gıdalarla kilonuzu ideal hale getirmek çok daha kolay olacak.

Ancak yağ yakıcı ürünleri aşırı kullanmamak en iyisidir. Bunun yerine, doğru ve sağlıklı bir diyet izlenmelidir. Çeşitli yiyeceklerle günde 3-6 öğün yemek, yeterince su içmek, iyi uyumak ve düzenli olarak egzersiz yapmak önemlidir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Sıtkı Şahin'e yağ yakıcı ürünlerin türleri, gerçekten işe yarayanları ve hangilerinin diyete eklenmesi gerektiğini sorduk.

SENTETİK YAĞ YAKICILARDAN UZAK DURUN

Hemen söylemek istiyorum: Yağ yakıcı ürünler yardımıyla kilo vermek yaygın bir yanlış algıdır. Sentetik yağ yakıcılar, diyeti normalleştirmeden ve yaşam tarzını değiştirmeden hiçbir işe yaramaz. Ayrıca bunların uzun süre kullanımı uykusuzluk, karaciğer fonksiyon bozukluğu, ilacın kesilmesinden sonra iştah artışı, tatlılar için istek oluşumu ve ayrıca daha fazla kilo alımı şeklinde yan etkilere neden olabilir.

KİLO VERMEYE GERÇEKTEN NE YARDIMCI OLUR?

En iyi metabolik uyarıcı, karbonhidrat ve yağ metabolizmasının ayrıldığı uygun şekilde ayarlanmış bir diyettir. En iyi yöntem sabahları karbonhidrat yemeye odaklanmak ve akşamları insülini artırmayan nişastalı olmayan sebzeler proteinler, yağlar ve lif şeklinde yağ yakan yiyecekler tüketmektir.

Ana nokta yağ yakıcı olan büyüme hormonunun sentezini sağlayacak olan ürünlerin miktarını ayarlamaktır. Önemli bir nokta; büyüme hormonunun sentezi, yalnızca düşük insülin hormonu seviyeleri koşullarında mümkündür.

Bu şaşırtıcı gelebilir, ancak yemek aslında en iyi metabolik uyarıcıdır. İkinci sırada uyku var. Yeterli miktarda kaliteli uyku olmadan, bir kişinin kilo vermesi çok zordur. Yeterli su alımı, egzersiz ve olumlu bir tutum önemlidir.

YAĞ YAKICI 10 GIDA

Yağ yakıcı gıdaların etkinliğini tam olarak kanıtlayan hiçbir bilimsel araştırma yoktur, ancak sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıyla birleştirildiğinde yağ yakmanıza yardımcı olan yiyecekler vardır.

Kahve

Araştırmalar, egzersizden bir saat önce kafein almanın kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kafein ayrıca tüketilen miktara ve bireysel tepkiye bağlı olarak metabolik hızı yüzde 3-13 oranında artırır. Sağlığınıza zarar vermeden günde 100-400 mg kafein tüketebilirsiniz. Bu miktar 1-3 fincan kahvede bulunur. Bunun sadece kahve olduğunu, süt veya tatlandırıcı eklenmediğini unutmayın.

Yağlı Balıklar

Bu kulağa çelişkili gelebilir, ancak somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, iltihabı azaltmaya, kilo vermeye ve kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olabilecek çok miktarda omega 3 yağ asitleri içerir. Ayrıca iyi birer protein kaynaklarıdır. Protein, tokluk hissinin korunmasına yardımcı olur ve metabolizma üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Yumurta

Yumurtalar, yemekten sonraki birkaç saat içinde metabolik hızı yaklaşık yüzde 20-35 oranında artıran bir protein kaynağıdır. Haftada birkaç kez iki ila üç yumurta yemek kilo vermenize yardımcı olabilir. Kahvaltılarınızı özellikle haşlanmış yumurtayla tamamlayın.

Brokoli

Brokoli, sizi tok tutacak ve sindirim sisteminizi sağlıklı tutacak mikro besinler ve liflerle doludur. Bu vücudun doğal detoks süreci için çok önemlidir. Brokoli, C ve A vitaminlerinin yanı sıra potasyum açısından da zengindir, bu sayede brokoli vücuttaki iltihapla savaşmak için harikadır. Yağ yakma işlevlerinin yanı sıra brokoli ayrıca cilt sağlığını da iyileştirir.

Avokado

Yağ yakmak için başka bir ürün avokadodur. Öğle yemeğinde yarım avokado yerseniz gün içinde yüzde 40 daha az yağ tüketirsiniz ve sonuç olarak daha hızlı kilo vermeye başlarsınız.

Yoğurt

Doğal yoğurtlar vücuda uzun süre enerji sağlayan, insülin seviyelerini düzenleyen ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan karbonhidrat isteklerini önlemeye yardımcı olan zengin bir protein kaynağıdır. Düzenli olarak her gün yoğurt tüketmeye çalışın. Ancak şekerli ve aromalı olanlardan uzak durun.

Fermente Gıdalar

Fermente gıdalar kavramıyla ilk kez karşılaşıyorsanız, kısaca ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Laktofermentasyon işlemi sırasında, meyve ve sebzelerdeki faydalı bakteriler, şekeri laktik aside dönüştürür. Bu, gıdaların probiyotikler, çeşitli besinler, omega 3 yağ asitleri vb. ile zenginleşmesini sağlar. Peki, vücudumuza ne verir? Her şeyden önce fermente gıdalar bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur (ki bu kilo verme sürecinde çok önemlidir). Bu yiyecekler arasında genel olarak tükettiğiniz lahana turşusu gibi turşular, kefir ve yoğurdun yanı sıra kimchi ve tempeh gibi daha egzotik olanlar da bulunur.

Yeşil Çay

Çok kahve içmek istemeyenler için sağlıklı bir alternatif yeşil çaydır. Bu çay beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirir ve şeker yeme isteğini engeller. Önemli bir nokta tatlandırıcı, şeker ve diğer katkı maddeleri olmadan içmeniz gerekir.

Greyfurt

Yağ yakan meyvelerin adeta kralı greyfurttur. Her yemekten önce yarım greyfurt yiyerek daha hızlı ve daha kolay kilo verebilirsiniz.

Baharatlar

Metabolizmayı hızlandırmaya ve sindirim sistemini iyileştirmeye gerçekten yardımcı olan yağ yakan gıdalar olarak baharatlar ve çeşitli otlar kullanılabilir. Ayrıca, baharatlar tariflerinize farklı bir lezzet katar ve diyeti çeşitlendirmeye yardımcı olur. Tariflere zerdeçal, zencefil, pul biber, kakule, tarçın gibi baharatların eklenmesi metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olacaktır.

Örneğin, tarçının kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve şeker isteğini azaltmaya yardımcı olur. Acı biber, yağ metabolizmasından sorumlu reseptörleri aktive eden kapsaisin adı verilen bir madde içerir. Zerdeçal, ateroskleroz riskini azaltmaya yardımcı olan, karbonhidrat metabolizmasını iyileştiren ve güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip, bilimsel olarak en çok araştırılan baharattır. Zerdeçalın yağ metabolizmasını normalleştirmeye, yiyeceklerden sağlıklı yağların emilmesine ve zararlı yağların seviyesini düşürmeye yardımcı olduğuna dair güvenilir kanıtlar da vardır. Zencefil iştahı azaltmaya yardımcı olur, antioksidan etkiye sahiptir ve hatta hücrelerin insüline duyarlılığını azaltabilir, yani daha da hızlı kilo vermeye yardımcı olur. Kişniş sinir sistemini yatıştırır, sindirimi uyarır ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştirerek spazm önleyici bir etki sağlar.