Diyetisyen Merve Altay açıkladı! Oruç hurma ile mi zeytin ile mi açılır? Diyetisyene Sorduk programının konusu, iftar vaktinde orucun hurma ve zeytinle açılması oldu. Merve Altay, hastalığı bulunan kişilerin hurma yememesi gerektiğini vurguladı.

Özel İçerik Ensonhaber'in "Diyetisyen'e sorduk" programında bu kez oruç ele alındı. Uzman Diyetisyen Merve Altay, hurma ve zeytin konusuna değindi. Ramazan ayında orucun hurma ve zeytinle açılması konusunda iki faktör ele alındı. Kan şekeri yüksek, kronik rahatsızlığı olan hastaların hurma yerine zeytin tüketmesi gerektiği belirtildi. Kan şekerinde veya herhangi başka bir rahatsızlığın bulunmadığı takdirde ise orucun 1 hurmayla açılabileceği vurgulandı. Ayrıca 1 hurmayla oruç açmanın az yemek yemeye sebep olacağı aktarıldı. İşte videonun tamamı....