Diyetisyen Merve Altay açıkladı! Oruç hurma ile mi zeytin ile mi açılır?
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Ensonhaber'in "Diyetisyen'e sorduk" programında bu kez ele alındı.

Uzman Merve Altay, hurma ve konusuna değindi.

Ramazan ayında orucun hurma ve zeytinle açılması konusunda iki faktör ele alındı.

Kan şekeri yüksek, kronik rahatsızlığı olan hastaların hurma yerine zeytin tüketmesi gerektiği belirtildi.

Kan şekerinde veya herhangi başka bir rahatsızlığın bulunmadığı takdirde ise orucun 1 hurmayla açılabileceği vurgulandı.

Ayrıca 1 hurmayla oruç açmanın az yemek yemeye sebep olacağı aktarıldı.

İşte videonun tamamı....