Diyetisyen Merve Altay önerdi: Ramazan'da tüketilmemesi gereken besinler 'Diyetisyene Sorduk' programının bu haftaki konusu 'Ramazan boyunca tüketmememiz gereken besinler' oldu. Uzman Diyetisyen Merve Altay, tuzlu, yağlı ve salçalı besinlerden uzak durulması gerektiğini önerdi.

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Ramazan'da son 10 güne girildi...

İftar sofraları, ağırlanan misafirler ve davetler büyük bir heyecan yaşatırken, beslenme şekilleri vücut düzeninin bozulmasına neden oluyor.

Böylelikle birçok vatandaş, sahurda ve iftarda 'neler yenmeli, nelerden kaçınılmalı?' sorusunun cevabını arıyor.

Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanların da yöneldiği besinler, rahatsızlıkların artmasına neden oluyor.

Bu kapsamda Uzman Diyetisyen Merve Altay, Ramazan boyunca verdiği önerilere bir yenisini daha ekledi.

'Diyetisyene Sorduk' programının konusu, 'Ramazan boyunca tüketmememiz gereken besinler' oldu.

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"Tuzlu bir peynir ertesi gün sizi çok susatacaktır"

Diyetisyen Altay, fazla yağ ve tuzdan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak şöyle anlattı:

Özellikle çok yağlı, salçalı yemekler tüketilmesinden kaçınılmalı. 'Ben kavurma yiyorum' dediğiniz anda eyvah diyorum. Çünkü ertesi gün sizi çok fazla susatacaktır. Veya tuzlu bir peynir tüketirseniz, ertesi gün sizi çok susatacaktır.

"Yoğurt ve kefir tüketilmeli"