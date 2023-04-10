Diyetisyen Merve Altay önerdi: Ramazan'da tüketilmemesi gereken besinler

Ramazan'da son 10 güne girildi...
İftar sofraları, ağırlanan misafirler ve davetler büyük bir heyecan yaşatırken, beslenme şekilleri vücut düzeninin bozulmasına neden oluyor.
Böylelikle birçok vatandaş, sahurda ve iftarda 'neler yenmeli, nelerden kaçınılmalı?' sorusunun cevabını arıyor.
Özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanların da yöneldiği besinler, rahatsızlıkların artmasına neden oluyor.
Bu kapsamda Uzman Diyetisyen Merve Altay, Ramazan boyunca verdiği önerilere bir yenisini daha ekledi.
'Diyetisyene Sorduk' programının konusu, 'Ramazan boyunca tüketmememiz gereken besinler' oldu.
"Tuzlu bir peynir ertesi gün sizi çok susatacaktır"
Diyetisyen Altay, fazla yağ ve tuzdan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak şöyle anlattı:
Özellikle çok yağlı, salçalı yemekler tüketilmesinden kaçınılmalı. 'Ben kavurma yiyorum' dediğiniz anda eyvah diyorum. Çünkü ertesi gün sizi çok fazla susatacaktır. Veya tuzlu bir peynir tüketirseniz, ertesi gün sizi çok susatacaktır.
"Yoğurt ve kefir tüketilmeli"
Süt tüketimi de ertesi gün mide rahatsızlığı yaşatacaktır. Özellikle reflüsü olan ya da insülin olan kişilerde, 1 bardak süt tüketilmesi mide yanmasına sebep olacaktır ve sizi tok hissettirmeyecektir.
Bunun yerine mutlaka kalsiyum içeriği sağlamak için yoğurt ve kefir tüketilmesini istiyoruz. Bununla birlikte yağlı bir kaynak olan avokado ve ceviz tüketebilirsiniz. Çiğ ya da kavrulmuş badem tüketebilirsiniz.