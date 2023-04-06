Diyetisyen Merve Altay'dan iftar önerisi: Zayıflamak için mutlaka yoğurt tüketilmeli 'Diyetisyene Sorduk' programında kilo vermek isteyenler için doğru iftar menüsünü anlatan Uzman Diyetisyen Merve Altay, ana yemeğin 5-6 dakika bekledikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirtti.

ensonhaber.com

Ramazan ayında 15 gün geride kaldı.

Büyük heyecanın yaşandığı günlerde, iftar sofraları çeşitlendi.

Bu durum da kilo alımını artırmaya başladı. Böylelikle vatandaşlar çok geçmeden diyet programlarını araştırmaya başladı.

Bir yandan doygunluk hissi veren ve bir yandan da zayıflamaya yardımcı olan menüler merak edildi.

Ensonhaber'in "Diyetisyene Sorduk" programında da merak edilen sorular cevap buldu.

Uzman Diyetisyen Merve Altay, diyet yapan kişilerin Ramazan'da nasıl beslenmesi gerektiğini açıkladı.

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"Ana yemeği 5-6 dakika bekledikten sonra tüketmeli"

Açıklamalarında sık sık sebze tüketimine dikkat çeken diyetisyen Altay, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle iftarda iyi bir sebze çorbasıyla başlanması gerekiyor. Zeytin tüketmesi birinci önceliğimiz. Zeytin ve suyla orucun açılması, sonrasında bir sebze çorbası, 5-6 dakika bekledikten sonra da ana yemeğin tercih edilmesi.



Ana yemek mutlaka lahana, kereviz, kapuska gibi sebze yemeği olması gerekiyor. Sebze yemeğinin yanında da 3-4 köfte kadar et, tavuk tüketilmesi, almanız gereken proteini karşılamış olacaktır.

"Sebze tüketilmesinin de faydalı olacağını unutmayın"