Diyetisyenler uyarıyor: Yeşil çayın fazlası zararlı

Uzmanlar, yeşil çayın karaciğeri korumada son derece önemli olduğunu ve diyabeti azalttığını belirtirken günlük kullanım miktarı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son zamanlarda çok sık gündeme gelen yeşil çayın, insan sağlığa etkileri hakkında farklı görüşler dile getiriliyor.

Yeşil çayın alınması gerekenden fazlası alındığında zararlı olabileceğini, diyetisyenlerin tavsiye ettiği miktarın aşılmaması gerektiği gündemde.

Ayrıca çevrede çokça adını duyduğumuz yeşil çayın sağlığa etkileri hakkında birçok kişinin tam anlamıyla bilgi sahibi değil.

Karaciğer dostu

Araştırmalar sonucu yeşil çayın karaciğer dostu çaylar arasında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Çalışmalara göre yeşil çay, glukozamine bağlı karaciğer hasarını baskılayarak karaciğer koruyucu etki gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta günlük tüketiminin ne kadar olduğudur. Faydası kadar aşırı tüketimde zararlara yol açabilecek yeşil çay, diyetisyenler tarafından önerilen miktarda kullanılmalıdır." şeklinde bilgi verdi.





Diyabete karşı savaşçı

Diyetisyen Erden, 2013 yılı Diabetes and Metabolism Journal’de yayınlanan bir çalışmada; yeşil çayın kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği gibi, diğer bir yandan insülin hassasiyetini arttırarak da diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğunun altını çizdi.

Uzun dönemli yeşil çay tüketen bireylerin vücutlarındaki yağ miktarının düştüğünü ve yeşil çay tüketiminin bireylerin vücut kütlesinde ve vücut yağ miktarında azalmaya yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.



Yeşil çay metabolizma hızını arttırıyor

Yeşil çayın mucizevi etkilerinden biri de metabolizma hızını arttırması. İHA'nın haberine göre, özellikle fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bitki çaylarının arasında yer aldığını söyleyen Erden, "Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, bağırsakları çalıştırarak vücutta biriken ödem ve toksinleri atar. Bunlara ek olarak sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar, iştahı baskılar. Bu özellikleri sayesinde zayıflamaya büyük ölçüde destek veren çay grubunda ilk sıralara yerleşir. Ancak unutulmamalıdır ki zayıflamak için sadece yeşil çay içmek yerine mutlaka bir diyetisyene danışılması gerekir. Çünkü yeşil çay çok tüketilirse bulantı, kusma, kulakta çınlama ve kafa karışıklığı gibi şikayetler ile baş ağrısı, baş dönmesi, sinirsel gerginlik ve reflü gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle diyetisyen kontrolünde tüketilmesi en doğrusu olacaktır. Miktarın yanı sıra yeşil çayın demlenme süresi de faydalarının ortaya çıkabilmesi açısından büyük önem taşır. İçeriğinde bulunan epigallokateşin gallat 85 derecede 3 dakika demlendiği süre ve sıcaklıkta maksimum seviyeye çıkar. Diğer bir yandan bekletilen her ek sürede yeşil çay giderek acılaştığından tüketim açısından zorluk oluşturabilir." diye konuştu.