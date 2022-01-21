Diz ağrılarını kesiyor: Evde kuyruk yağı kremi hazırlayın

Diz ağrısı, sıvı azalması, kıkırdak erimesi gibi şikayetleri olanların başvurduğu kuyruk yağı kokusu nedeniyle çok tercih edilmese de, etkileriyle adeta mucize yaratıyor.

Gençlik yıllarında yeterli miktarda kuyruk yağı tüketenlerde yaşlılıkta daha az eklem rahatsızlığı görüldüğü bilinen bir gerçek...

Diz ağrıları günlük yaşamda zaman zaman hissedilen ağrılardır. Özellikle ilerleyen yaşlarda eklemin aşırı kullanımı, zorlanması veya bazı hareketlerin sonucunda dizlerde ağrılar olabilir.

Diz ağrılarından kurtulmak için İbn-i Sina’nın uygulamaları arasında olduğu söylenilen kuyruk yağı uygulamasını hiç duydunuz mu?

Kuyruk yağı dize faydaları içeriğinde bulunan D vitamininden dolayı kemik yapısını güçlendirmekle beraber diz ağrılarına iyi geliyor.

Hayvansal yağlardan en yaygını olan kuyruk yağı, ağır kokusu ve tadı nedeniyle çoğu kimse tarafından tüketilmez. Fakat uzmanlar miktarına dikkat edilerek tüketilmesini tavsiye ediyor.

Peki kuyruk yağı nedir, faydaları nelerdir? Kuyruk yağı diz ağrılarına iyi gelir mi? İşte kuyruk yağı hakkında merak edilenler...

KUYRUK YAĞI NEDİR VE NASIL TÜKETİLİR?

Halk arasında don yağı olarak da geçen kuyruk yağı hayvanların kuyruk kısımlarında ve et aralarında bulunur. Gıda sanayisinde kullanılan kuyruk yağı, yüzyıllardı tüketilir.

Kuyruk yağı kullanımı için iki farlı temel yöntem bulunur. Bunlardan ilki kebap gibi ürünlerde kuyruk yağını et ile birlikte harmanlamaktır. Diğer bir yöntem ise yemek malzemelerinden önce tencereye koyulan yağ yerine kuyruk yağının koyularak, tamamen eritilmesidir.

FAYDALARI

Gelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.

Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.

Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.

Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.

Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

DİZ AĞRILARI İÇİN KUYRUK YAĞI

Kuyruk yağı genellikle Anadolu’da yaygın olarak yemeklerde kullanılır. Ancak son dönemlerde sağlık açısından faydası anlaşıldıkça, içerisinde bulunan D vitamini seviyesinden ve diz ağrılarına iyi gelmesinden dolayı bu yağı vücuda krem haline getirip sürerek de kullananlar vardır.

Kuyruk yağı kremi:

Yağı küçük parçalar halinde kesiyoruz. Kesilen kuyruk yağlarını tencereye koyup aynı seviyeye kadar su ekliyoruz. Su kaynayıp yağı eritmeye başlayınca eriyip yüzeye çıkan yağları bir kaşıkla tencere üzerinden alıyoruz ve bir kaba koyuyoruz. Kaba konan yağ donacak ve krem kıvamını alacaktır.

Bu kremi 1 cm kalınlığında ağrıyan bölgeye sürüyoruz. Bölgeyi kaplayacak kadar koyun yününü üzerine sarıyoruz. Akşam sarıp sabah açarak bu işlemi 3 gün boyunca tekrarlıyoruz.