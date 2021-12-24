Diz ağrılarıyla birlikte egzersiz yapabilmenin 7 yolu

Egzersiz yaparken var olan diz ağrılarınızı artırmamak ve olası yaralanmalardan kaçınmak için yapabileceğiniz egzersizleri sizler için sıraladık…

Diz vücuttaki en büyük eklemdir ve dizlerimizi yürüme, koşma ve tırmanma gibi çeşitli aktiviteler için kullanırız. Bu nedenle, yaralanma ve ağrıya karşı daha savunmasızdırlar. Dizdeki ağrı veya yaralanma, özellikle aşırı kilo problemi varsa egzersiz yapmayı zorlaştırır. Bununla birlikte, egzersiz, diz fonksiyonunu geri kazanmada, ağrıyı hafifletmede ve kilo kaybına yol açmada yardımcı olur.

Ancak bazı egzersizler diz ağrısını kötüleştirir ve diz çevresindeki kaslara fazladan bir yük bindirir. Bu nedenle, diz ağrınız varsa hangi egzersizlerden kaçınacağınızı ve hangilerini uygulayacağınızı bilmek önemlidir. İşte, diz ağrınız olduğunda aklınızda bulundurmanız gerekenler;

1. YÜRÜYÜŞ YAPIN

Sert ve ağrılı dizleri olan kişiler için orta derecede yürüyüş önerilir. Düşük etkili bir aktivite olduğu için diz eklemine yük oluşturmaz. Uzun ve yavaş yürüyüşler, tempolu yürüyüşlerden kaçınanlar için en iyisidir. Üstelik, yürüyüş yaparak kilo kontrolünüzü sağlayarak dizlerinize binen yükü hafifletebilirsiniz.

2. DİZE UYGUN EKİPMANLAR SEÇİN

Diz kapağı ve onu çevreleyen kaslar üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olan ekipmanları kullanmak önemlidir. Sabit bisikletler ve eliptik makineler diz dostudur, çünkü bu makinelerde egzersiz yaparken öne eğilmek gerekir. Bu bükülmüş pozisyon, diz eklemlerinden daha fazla ağırlık alınmasına yardımcı olur.

3. KASLARI GÜÇLENDİRİN

Kuadriseps ve hamstringler dizleri destekleyen iki kas grubudur. Bu nedenle, eğer bu kaslar güçlüyse, zayıf tendonlar, bağlar ve eklemler için iyi olabilir. Dörtlüleri ve hamstringleri güçlendirmek için düşük etkili egzersizler kullanmak, ağrıyı hafifletebilir ve gelecekte yaralanma olasılığını azaltabilir.

4. SU EGZERSİZLERİ YAPIN

Suyun kaldırma kuvveti dizlerdeki yükü alır ve üzerlerindeki stres ve travmayı azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle diz ağrısı çekenler suda egzersiz yapmayı denemelidir. İmkan dahilindeyse, hergün yüzmek en iyi spordur.

5. ETKİSİ YÜKSEK ETKİNLİKLERE KATILMAYIN

Özellikle diz ağrıları varsa dizleri yoran egzersizlerden kaçınılmalıdır. Tenis, squash, basketbol ve futbol gibi sporlar ani başlangıçlar, duruşlar ve dönüşler içerdiğinden dizleri zorlar. Dizlere ani bir şok veren aktiviteler diz eklemi için zararlı olma eğilimindedir.

6. EGZERSİZLERDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Eklemin aşırı kullanımını önlemek için egzersizler arasında geçiş yapmak önemlidir. Ayrıca bacak kasları için kuvvetlendirme egzersizleri yapılıyorsa, kaslar yorulduğunda bırakılması önerilir. Yorgun kaslar ekstra şoku ememez ve bu da şokun diz eklemine kaymasına neden olur.

7. DİZLERİNİZİ AŞIRI BÜKMEYİN

Bazı egzersizler dizleri 90 derecenin üzerinde bükmeyi gerektirir. Bu tür hareketler diz ağrısını şiddetlendirebilir. Bu nedenle, dizlerin aşırı bükülerek yapılan tüm egzersizlerden uzak durmakta fayda var.

DİZ AĞRILARININ EN YAYGIN NEDENLERİ

Diz ağrısının bazı nedenleri biraz daha ciddidir. Bununla birlikte, gençlerde, özellikle egzersiz yapan veya yüksek etkili spor yapanlarda yaygın bir neden patellofemoral ağrı sendromudur. Koşucu dizi olarak da bilinir. Bu sendrom, diz kapağı çevresindeki yumuşak dokularda ve kemikte ağrı ile karakterizedir.

- Koşucunun dizinin arkasındaki en yaygın neden, bir aktiviteyi aşırı yapma nedeniyle tekrarlayan travmadır. Tedavi, diz eklemini stabilize etmek için dinlenme ve fizik tedaviyi içerebilir.

- Diz ağrısının diğer bir yaygın nedeni osteoartrittir. Kronik bir durumdur ve herkesin başına gelebilir, ancak yaşlı insanlar genellikle daha yüksek risk altındadır.

- Yaralanmalar diz ağrısının üçüncü en yaygın nedenidir. Her yerde ve her zaman olabilir ve ne kadar acıttığı şiddetine bağlıdır.