Diz ağrılarıyla ilgili bilinen 5 yanlış

Diz ve eklem ağrılarınızın soğuk havalarda şiddetlenmesinden muzdaripseniz, doğru olarak kabul edilen en yaygın yanlış bilgileri sizler için yıkmaya geldik…

Squat yapmakta zorlanıyor musunuz? Hızlı koşmak sizin için zor mu? Dizlerinizde ağrı hissediyor musunuz? Eklemlerinizdeki sertliği hissedebiliyor musunuz? Cevabınız evet ise, eklem veya diz problemleriyle boğuşuyor olabilirsiniz. Basınç düştükçe ve soğuk bastırdıkça, aniden vücutta rahatsız edici ağrılar gelişebilir. Diz ağrısı özellikle kış mevsiminde sık görülür ve özellikle artrit hastaları için hayatı zorlaştırır.

Aslında, kış mevsiminde diz ağrısı söz konusu olduğunda insanların inandığı birçok efsane var. İşte bu yüzden, kışın diz veya eklem ağrılarıyla ilgili en yaygın efsaneleri ortadan kaldırarak ağrıyı nasıl yöneteceğinizi daha iyi anlayabilirsiniz. İşte, kışın eklem ağrılarıyla ilgili bilinen yanlışlar;

1. SOĞUK HAVADA DİZ AĞRISI ARTAR

Soğuk havanın neden olduğu diz ağrısının artrit ile ilişkili olduğuna her zaman inanılır. Ancak değişen hava koşulları eklem sağlığını etkilemiyor. Kış mevsimi geldiğinde atmosferik basınç düştüğünden, bu basınç değişikliği eklemlerinizin normalden daha fazla şişmesine neden olarak ağrının artmasına neden olabilir.

Artritli kişiler kış aylarında problem yaşayabilirler çünkü düşük barometrik basınç vücuttaki dokuların genişlemesine neden olur ve bu da sinirler ve eklemler üzerinde baskı oluşturarak iltihaplanmaya ve hatta dayanılmaz ağrıya yol açar.

2. AĞRIYI TEK YÖNETMENİN YOLU AĞRI KESİCİDİR

Eklemlerde kısa süreli ağrı ve şişlik bile yaşam kalitenizi etkileyebilir. Eklem ağrısının nedeni ne olursa olsun, genellikle ilaç, fizik tedavi veya alternatif tedavilerle tedavi edebilirsiniz. Tek sorun, düzenli ağrı kesici tüketiminde yatmaktadır. Düzenli ağrı kesici tüketiminin yan etkileri olabilir ve bunlardan bazıları ciddi olabilir. Bunun yerine sağlıklı beslenme ve doğru egzersiz yapma gibi sağlıklı bir yaşam tarzı izlemelisiniz. Egzersiz, diz fonksiyonunu geri kazanmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olurken, sağlıklı bir diyet, iltihabı tedavi etmek için besin eksikliğini korumaya yardımcı olur.

3. DİZ AĞRISIYLA EGZERSİZ YAPILMAMALI

Diz vücuttaki en büyük eklemdir ve onu yürüme, koşma ve tırmanma gibi çeşitli aktiviteler için kullanırız. Bu nedenle, yaralanma ve ağrıya karşı savunmasız kalırlar. Özellikle kış aylarında birçok insan, kışın beraberinde getirdiği ortopedik zorluklarla karşı karşıya kalır. Bununla birlikte, egzersiz, diz fonksiyonunu geri kazanmada, ağrıyı hafifletmede ve kilo kaybına yol açmada yardımcı olur. Aslında, bir doktor gözetiminde yapıldığında bacak germe, diz çömelme ve step-up gibi basit egzersizler, dizlerinizin gücünü yeniden oluşturmada ve eklem sertliğini azaltmada yardımcı olabilir.

4. DİZ PROTEZİ AMELİYATINDAN KAÇINILMALI

Bu ifade tamamen yanlıştır. Diz protezi ameliyatı ile hava durumu arasında bir bağlantı yoktur. Ayrıca bu ameliyattan kaynaklanan ağrı diğer ameliyatlara benzerdir. Artık modern bir yaklaşımla ağrı kontrol altına alınabilmektedir. Diz protezi ameliyatları minimum sürede yapılabiliyor ve başarı sağlanabiliyor. Böylece kişi ameliyattan sonra günlük rutinine kolaylıkla devam edebilir hale geliyor.

Ağrıdan korktuğunuz için ameliyatı ertelemeyin. Hatta doktorunuzla konuşabilir ve tüm şüphelerinizi giderebilirsiniz. Ağrı kesinlikle ameliyat olmanızı engellememelidir. Tedavi aramayı geciktirirseniz dizinizin durumu kötüleşecektir.

5. AĞRILAR SADECE SOĞUK HAVADA ARTAR

Genellikle diz ağrıları soğuk havaların geleceğinin tespiti olarak gösterilir. Ancak, dışarıdaki sıcaklık düştüğünde yalnızca artritli yaşlı insanlar eklem ağrılarıyla mücadele etme eğiliminde midir? Kıştan bahsettiğimiz yol ağrıya neden olan tek neden değildir, aynı şekilde soğuk hava nedeniyle sadece artritli yaşlılar diz ağrısı çekmezler. Daha yoğun artriti olan kişiler, düşük atmosfer basıncı ve havadaki yüksek nem nedeniyle daha fazla ağrı ve şişlik fark edebilir.