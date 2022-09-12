Diz ağrısını ortadan kaldıran 6 mucizevi yöntem

Diz ağrıları hemen her yaşta pek çok kişinin şikayet ettiği bir konudur. Peki, diz ağrıları nasıl geçer, ağrıya ne iyi gelir? İşte, detaylar...

Diz ağrısı, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir.

Diz ağrılarının nedeni genellikle kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menisküs gibi rahatsızlıklar olabiliyor.

Spor yaparken ya da gündelik işleri yaparken bile dizlerin incitilmesi mümkündür.Bu gibi durumlarda dizin ne boyutta zarar gördüğü bilinmelidir.

Bunun anlaşılabilmesi için de mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir.

Ancak birçok kişi gün içerisinde diz ağrısı şikayeti nedeniyle evde yapabileceği bazı tedavi yöntemlerini ve bu problemin nedenleri ile ilgili araştırmalarını yapıyor.

Evde yapılabilecek bazı doğal yöntemlerle diz ağrısı geçirilebilir.

İşte, diz ağrısına iyi gelecek yöntemler...

Soğuk Kompres

Buzdolabının buzluk kısmından bir buz şişesi alın ve bunu havluya sarın.

Havlu içinde olan buzlu şişeyi ağrıyı hissettiğiniz bölgeye masaj yapın.

Soğuk kompres uygulayarak kan akışını dengeleyebilirsiniz.

Böylece ağrıya neden olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz.

Çınar yaprağı

İbrahim Saraçoğlu bu konuya çınar yaprağı ile çözüm bulmuştur.

Çınar yaprağını kaynattıktan sonra suyunu içip diz ağrısından kurtulabilirsiniz.

Aynı şekilde çınar yaprağının kaynamış suyu cildinize temas edecek ılıklığa ulaştığında, diz bölgesine sürüp diz ağrısı şikayetinizi sonlandırabilirsiniz.

Kerevizli yoğurt

Vücutta ürik asit birikiminin çok fazla olmasından dolayı diz ağrısı oluşabilir.

Bu gibi durumlarda kerevizli yoğurt tüketilmesi tavsiye edilir. Kerevizi rendeleyip yoğurt ile bir salata hazırlayın.

Diz ağrısı yaşadığınız gün bu salatayı tüketin. Kereviz ürik asitlerin hızlı şekilde atılmasını sağlar.

Nane yağı

Mentol içeren nane yağıyla kısa sürede dizlerinizdeki ağrıdan kurtulabilirsiniz.

Diz kapaklarına masaj yoluyla sürülen nane yağı, hemen o bölgeyi rahatlatır.

Anlık uyuşma hissi verdikten sonra ağrıyı geçirme etkisi olan nane yağını ağrı hissedilen günlerde dizlerinize masaj yapabilirsiniz.

Aşırı yorgun olduğunuzda zaman ve spor sonrasında nane yağıyla dizlerinize masaj yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

Zencefil

Zencefil, doğal ağrı kesici olarak bilinen maddelerdendir.

İçeriğinde bulunan antienflamatuvar ve antioksidan özellikler gösteren maddeler sayesinde ağrıların azalmasını sağlayan zencefili farklı şekillerde kullanabilirsiniz.

Ağrıyan bölgeye aktarlardan temin edebileceğiniz zencefil yağını dikkatlice sürebilir, taze ta da toz zencefilin çayını demleyip içebilir ya da bal, zeytinyağı gibi malzemelerle karıştırarak tüketebilirsiniz.

Yağı daha hızlı bir çözüm elbette ama çay ya da macun halinde düzenli olarak tüketmeniz de sağlığınıza daha kalıcı katkılar sağlayacaktır.

Egzersiz

Ağrıyan bacağınızı düz, diğer dizi bükülü ve ayak tabanı yerde olacak şekilde tutun.

Problemli bacağınızın uyluk kaslarını kasın ve bacağınız düz bir şekilde yavaşça yerden 15-25 cm kadar kaldırın.

Bu pozisyonda 5 saniye tutun ve ardından gevşeyin.

Bu egzersizi de her bir bacak için 4-5 dakika devam ettirin.