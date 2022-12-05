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    Dizlere ardıç yağı sürmenin inanılmaz etkisi

    Bitkisel ardıç yağının fıtık başta olmak üzere geçmeyen diz, boyun ve bel bölgesi ağrılarına etkisi inanılmaz... İşte ardıç yağının sağlığa faydaları ve kullanımı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 11:55
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    Dizlere ardıç yağı sürmenin inanılmaz etkisi

    Yaş ilerledikçe dizlerdeki eklem sıvısı azalarak yürümekte zorluk yaşatır.

    Diz ağrılarının sıkça görüldüğü 30-50 yaş aralığı günlük yaşamda olumsuz etkilerini hisseder.

    Kireçlenme, kemik erimesi, romatizma, menisküs, fazla kilo gibi rahatsızlıklar diz ağrılarının artmasına neden olabiliyor.

    Diz ağrılarından kurtulmak için alternatif tıptan yararlanmak isteyenler, "diz ağrısına ne iyi gelir" sorusuna yanıt arıyor.

    Dizlere ardıç yağı sürmenin inanılmaz etkisi #1

    Dizlere ardıç yağı sürmenin faydası

    Geçmeyen diz ağrılarının yanı sıra boyun ve bel fıtığı için de oldukça etkili olan ardıç yağı, düzenli kullanımda maksimum fayda sağlıyor.

    Ardıç ağacının dallarının parçalara ayrılması sonrasında kazanlarda yakılarak damıtılması sonucu elde edilen ardıç yağı, terletici bir bitki olduğundan romatizma ve ağrılara iyi gelir.

    Ağrıyan dizlere ardıç yağı ile masaj yapmak rahatlatıcı etki yaratır.

    Aynı zamanda boyun, bel ve kasık fıtığı için de ardıç yağı etkilidir. Birkaç damlası ile düzenli ovmak, ağrıların kesilmesine yardımcı olur.

     


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