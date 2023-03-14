Doğadaki en güçlü mikrop öldürücü oymuş! Tokat'a akın edin, orada yetişiyor! A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan ve Tokat'ta yetişen kuzukulağının faydaları saymakla bitmiyor. Halk arasında ise ekşimlik, oğlak kulağı ve ebemekşisi olarak biliniyor.

Doğanın bize sunduğu mucizeler bitmiyor. Her mevsim kendini yenileyen doğa, farklı farklı beisnlerle bize sağlık sunuyor.

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında olan kuzukulağı, Tokat'ya bulunuyor ve faydalarıyla da bize göz kırpıyor.

Avrupa'da ise sera yöntemiyle yetiştirilen kuzukulağı; yapraklarında yüksek miktarda potasyum barındıran kuzukulağı, ayrıca okzalat, oksalik asit, tanen, antrakinon, reçine ve şeker içerir.

Sonbaharda olgunlaşan bu mucizevi bitki, kış aylarında önce pazar tezgahlarında sonra ise sofralarda yerini alır.

Eski dönemlerden beridir cilt hastalıkları için kullanılan kuzukulağı; sedef hastalığı, egzama ve çıbanlara iyi geliyor. Bu hastalıklara sahip olan kişiler, bu bitkiden faydalanabilir.

İçerdiği asidik özellikle cilt yüzeyindeki deforme olmuş hücreleri yeniler. Bu sayede daha taze bir cilde kavuşmanız mümkün olacaktır.

Üstelik bu bitkinin anne sütünü artırıcı bir etkisi de olduğu belirlendi. Sütü gelmeyen veya yetersiz olan anne adayları, ilaçlardan önce bu bitkiye başvurabilir.

Kuzukulağı, sindirim sistemindeki sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kabızlığın ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Her sabah aç karnına tüketirseniz, bu sorunla da kısa süre içerisinde vedalaşırsınız.

Kuzukulağının düzenli tüketimiyle böbrekler daha aktif çalışır ve böbrek tembelliği yüzünden ortaya çıkması muhtemel birçok hastalığa karşı koruma sağlanmış olur.

Kuzukulağının sapını kaynatıp içmek, vücutta geçmek bilmeyen kaşıntılardan kurtulmayı sağlar.

Kuzukulağı bitkisi susuzluk hissini ortadan kaldırır, özellikle yaz aylarında daha ferah hissetmeyi sağlar.

Sıcak havalarda ve kurak bölgelerde vücutta hissedilen havaya bağlı bunalım hissinden daha kolay bir şekilde kurtulmak kuzukulağının tüketilmesiyle sağlanır.

Kadınların ergenlikten itibaren yaşadığı adet döngüsünde yaşanan sancı ve ağrıları dindirir. Ayrıca düzensiz adet döngüsünde de fayda sağlar.