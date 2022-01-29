Doğal ağrı kesici: Maydanoz limon kürünün 12 harika faydası

Zengin bir içeriğe sahip olan maydanoz ve limondan elde edilen kür, kilo ve eklem ağrıları başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir. İşte maydanoz ve limon kürünün faydaları ve tarifi...

Yemekleri ve salataları lezzetlendiren maydanoz, insan sağlığında son derece büyük bir öneme sahiptir. Maydanozun yanı sıra limon da başlı başına sağlıklı bir besindir.

İçerisindeki mineral ve vitaminlerle zengin bir içeriğe sahip olan limon ile maydanozdan elde edilen kür, kilo, ödem ve karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok sağlık problemine iyi gelir.

Bu kür, bağışıklık sisteminizi desteklerken hem ferahlamanızı sağlar hem de metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur.

Ancak kolay hazırlanışı sebebiyle de sıklıkla tercih edilen bu kürün faydasını görebilmek için düzenli kullanmak gerekir.

Maydanoz limon kürünün faydaları nelerdir? Maydanoz limon kürü nasıl yapılır? sorularının cevaplarını sizler için derledik. İşte Maydanoz limon kürünün faydaları ve tarifi…

MAYDANOZ LİMON KÜRÜNÜN FAYDALARI

Özellikle ödemlerden kurtulmak ve metabolizma hızını artırıp kilo vermek isteyenler, maydanoz kürünü tercih edebilir.

Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı gibi durumlarda etkili olan maydanoz limon kürü evinizde hazırlayabileceğiniz en doğal ağrı kesicidir.

Adet söktürücü özelliği taşıdığı için regl döneminde ağrı yaşayan kadınlar için son derece önemlidir.

A, C ve K vitaminleri içeren maydanoz limon kürü, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek vücut direncini artırır.

Maydanoz limon kürü, vücudunuzda biriken zararlı maddeleri attığı için cildinizin daha rahat nefes almasını sağlar

Maydanoz limon kürü sivilce ve leke oluşumunu önler. Ayrıca cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketilen maydanoz limon kürü, kolesterol seviyesini en ideal noktaya getirir.

Maydanoz kürü stresle başa çıkma noktasında da yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu dengeleyici bir özelliği vardır.

Maydanoz limon kürü, karaciğer yağlanmasında da en doğal ilaçtır.

İdrar yolları ve diğer iltihaplanmalarda oldukça etkilidir.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimalini ortadan kaldırır.

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Antioksidan özelliğe sahip olan maydanoz ve limon kürü, doğru kullanıldığında birçok fayda sağlar. Pek çok doktorun önerdiği bu özel kürün yapımı da oldukça basittir.

Bir demet temiz maydanozu iyice yıkayın.

Ardından bir fincan limon suyu ve bir bardak suyu robottan geçirin.

Karışımın kıvam alması için robot içinde malzemeleri iyice ezin.

Şifa kaynağı olan maydanoz limon kürünüz hazır.

Hazırladığınız bu kürü dilediğiniz zaman içebilirsiniz.

EDİTÖR NOTU: Maydanoz limon kürü, istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle tüketirken dikkatli olmakta fayda vardır.

Kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, hamile olan kadınların ve emziren annelerin doktora danışarak bu kürü tüketmesi tavsiye edilir.