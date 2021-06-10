Doğal bir antioksidan kaynağı: Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Alternatif tıpta uzun bir geçmişe sahip olan ceviz yağı, kalp sağlığından bağışıklık sistemine, cilt bakımından ağız ve diş sağlığına kadar pek çok soruna iyi gelmektedir. İşte Ccviz yağının faydaları

İçinde farklı vitamin ve mineraller barındıran ceviz, sağlık açısından çok faydalı olan bir kuruyemiştir. Cevizden üretilen ceviz yağı da medikal alandan kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılmakta ve insan sağlığına en az ceviz kadar iyi gelmektedir.

Tam bir şifa deposu olarak öne çıkan ceviz yağı; omega-3, doymamış yağ asitleri, polifenol adı verilen bitki bileşikleri dahil olmak üzere, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri açısından zengindir.

Ağırlıklı olarak kardiyovasküler hastalıkları önlemek için kullanılan ve kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olan bu yağ, vücudun; hücre yaşlanmasından sorumlu serbest radikallerin saldırılarına karşı savaşmasına yardımcı olan doğal bir antioksidan kaynağıdır.

Protein, potasyum, fosfor, magnezyum ve bakır gibi mineraller bakımından önemli bir kaynak olan ceviz yağı, gerek yemeklerde gerekse tedavi amaçlı olarak çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır.

Peki ceviz yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

CEVİZ YAĞI HAKKINDA

Cevizin ana vatanı tam olarak bilinmemekle birlikte özellikle Türkiye, Afganistan, Güney Rusya, Irak, İran, Hindistan, Çin ve Kore'de yetiştirilmektedir.

Latince ''Juglans regia'' olarak adlandırılan ceviz yağını M.Ö. 300'lü yıllarda Yunanlılar ve Romalılar keşfetmiştir ve cevizin soğuk pres yöntemi kullanılarak sıkılması ile elde edilmektedir.

CEVİZ YAĞININ FAYDALARI

Ceviz yağı, esansiyel yağ asitlerinin tüm faydalarını sağlamaktadır. Bu, nörolojik, sinirsel ve bilişsel bozuklukları önlemeye de yardımcı olabileceği anlamına gelmektedir. Siğil tedavisinde uygulandığında iyi sonuçlar veren bu yağ, saçlara da iyi gelmektedir.

Bronz ten isteyen kişiler için bronzlaşmayı sağlarken zararlı güneş ışığından da korumaktadır. Hormonları düzenleyici etkisi bulunan ceviz yağı, guatr tedavisinde ve tiroit bezlerinde kullanılmaktadır. E vitamini açısından zengin olan ceviz yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

Sedef hastalığının tedavisinde yardımcı olur.

Düzenli olarak kullanıldığında ince çizgileri ve kırışıklıkları giderir.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Beyin fonksiyonlarını düzenler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bazı kanser türlerine ilerlemesini önlemeye yardımcı olur.

Romatizmal ağrıları giderir.

Kadınlarda adet kanamalarını düzenler.

Yaşlanmayla mücadeleye yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler.

Egzamayı önler.

Enflamasyonu azaltabilir.

Mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Hormon seviyelerini dengede tutar.

Kolesterolü düşürür.

Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Kepek sorununu giderir.

Saç büyümesini destekler.

Saç dökülmesiyle mücadeleye yardımcı olur.

Uykusuzluğa karşı etkilidir.

Göz altında oluşan koyu halkaları azaltır.

Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sorunlarını giderir.

CEVİZ YAĞININ KULLANIMI

Ceviz yağı, içilerek ya da vücuda sürülerek kullanılan bir yağdır. Yemeklerin soslarında ve salatalarda da kullanılan bu yağ, masaj için de kullanılabilir. Tedavilerde çok büyük yararları olduğu için tıpta da sık sık kullanılan bir yağdır.