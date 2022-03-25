Doğal kan sulandırıcı 10 besin

Yeterince akışkan kan damar sistemini korumak, kan dolaşımını iyileştirmek ve kalp hastalıklarını önlemek için gereklidir ve bazı gıdaları tüketerek bunu sağlamak oldukça kolaydır.

Kalp ve damar hastalıklarının ve dolaşım bozukluklarının önlenmesi her şeyden önce dengeli, çoklu doymamış yağlar, meyveler, sebzeler, lif ve vitaminler açısından zengin, doymuş yağlar ve ultra işlenmiş gıdalar açısından fakir bir beslenmeye bağlıdır. Ek olarak, belirli besinler açısından zengin bazı gıdalar kan sulandırıcı etkiye sahiptir.

Kan sulandırıcı besinler, sağlığın korunmasında ve kalp ve damar hastalıklarıyla mücadelede etkili, besin değeri açısından zengin gıdalardır. Bu nedenle herkes için önemlidir, ancak kalp ve damar hastalıkları riski yüksek olan kişiler için daha da önemlidir.

Kalp hastalığı öyküsü olan kişiler, sigara içenler, yüksek tansiyonu olanlar, kolesterolü yüksek olanlar, fazla kilolu veya obez olan olanlar ve doğum kontrol hapı kullanan kadınlar risk altındadır.

KAN PIHTILAŞMASI NEDİR?

Kan pıhtıları, yarı katı kan kümeleridir. Bunlar bir yaralanmaya tepki olarak oluşur ve amaçları kanamayı durdurmaktır. Ancak bazen damarlarda veya atardamarlarda sebepsiz yere bazı pıhtılar kalabilir. Doğal olarak çözünmedikleri zaman kalbe, beyne, akciğerlere ve ekstremitelere kan akışını engelleyebilirler ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlara neden olabilirler.

Kanı sulandırmak için reçete edilen ilaçların yanı sıra, kanın pıhtılaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilecek doğal kan sulandırıcı gıdalar kullanılabilir.

KAN SULANDIRICI 10 DOĞAL BESİN

Zayıf kan dolaşımı kalbi, beyni, cinselliği veya uzuvları etkiler. Dolaşım sorunlarını doğal olarak gidermek için doğal kan sulandırıcı görevi gören bazı faydalı yiyecekleri yiyebilir veya bitki çayları içebilirsiniz.

İşte doğal kan sulandırıcı etkisi olan besinler.

Bitter Çikolata

Kakao, sağlığa faydalı olan epikateşin de dahil olmak üzere birçok flavonoid içerir. Bitter çikolatada büyük miktarlarda bulunan kakao, ona iltihap önleyici ve antioksidan özellikler verir. Bitter çikolatanın kan dolaşımı üzerinde faydalı etkileri olduğu bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar, bitter çikolatada bulunan polifenollerin kan sulandırıcı etkisi olduğunu ve ayrıca güçlü bir kan sulandırıcı olan nitrik oksitin üretimini ve biyoyararlanımını artırma özelliği olduğunu gösteriyor. Ancak sütlü çikolatalar değil en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolataların kan dolaşımını iyileştirdiği biliniyor.

Yeşil Çay

Yeşil çay, damarlarda kan dolaşımını iyileştiren ve kalp ve damar hastalıkları riskini azaltan epigallocatechin gallate (EGCG) içerir. Araştırmalar, yeşil çay tüketiminin sadece 2 haftalık bir süreçte kan dolaşımını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Omega 3

Omega 3, kanıtlanmış bir kolesterol düşürücü etkiye ve ayrıca kan pıhtılarının oluşumunu önleyen kan damarlarını koruyucu özelliklere sahiptir. Yeterli ve düzenli omega 3 alımı önemlidir çünkü vücutta üretilmezler. Somon, sardala ve uskumru gibi yağlı deniz balıklarında, fındık, badem, ceviz ve keten tohumunda bulunurlar.

Sarımsak

Sarımsak, özellikle içerdiği allisin sayesinde iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere de sahip olan doğal bir kan sulandırıcıdır. Sarımsak özü ile yapılan çalışmalar, hipertansiyon ve damar sertleşmesi üzerindeki yararlı etkilerini bildirmektedir. Sarımsak taze, toz haline getirilmiş veya besin takviyesi olarak yenebilir.

Soğan

Sarı ve kırmızı soğan da kan sulandırıcı etkiye sahiptir. İçerdiği kuersetin (quercetin) adlı madde sayesinde kanın akışkanlığını artırır. Düzenli tüketimleri damarlarda plak oluşumundan da sorumlu olan kötü kan kolesterol seviyesini düşürmeye de yardımcı olur.

Narenciye

Portakal ve turunçgiller genel olarak kan damarlarının iltihaplanması, genişlemesi ve direnci üzerinde yararlı bir etkiye sahip olan ve böylece kan dolaşımını iyileştiren bir antioksidan olan hesperidin içerir. Portakal suyu tüketimi özellikle hipertansiyonu azaltmaya yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirir.

Orman Meyveleri

Yaban mersini, çilek, böğürtlen, kuş üzümü ve ahududu gibi orman meyveleri polifenoller, flavonoller ve biyoflavonoidler olarak da bilinen doğal antioksidanların en büyük kaynaklarından biridir. Bunlar kan damarlarının duvarlarını güçlendirmede ve genişletmede etkilidir. Özellikle kırmızı meyvelerde, yeşil çayda, turunçgillerde), üzüm ve elmalarda bulunurlar.

Baharatlar

Baharatlar antioksidanlar açısından zengindir ve bazılarının kan dolaşımını iyileştirici etkisi vardır. Günde 2 ila 4 gram zencefil tüketiminin hieprtansiyon riskini azalttığı ve kan dolaşımını iyileştirdiği bilinmektedir. Karabiber ve zerdeçal da kan dolaşımını iyileştirmenize yardımcı olabilir. Baharatları yediğiniz yemeklerde kullanabilir veya çay olarak da tüketebilirsiniz.

Acı Biber

Özellikle kırmızı acı biberlerin kan sulandırıcı etkisi vardır. Kan sulandırıcı etki, bu gıdalarda büyük miktarlarda bulunan salisilatlardan gelir. Günlük diyete acı biber eklemek tansiyonu düşürebilir ve kan dolaşımını iyileştirebilir. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan kırmızı biberler tercih edilebilir.

Tarçın

Tarçın, tat ve kokularını arttırmak için yemeklere ve içeceklere rahatlıkla eklenebilen lezzetli bir gıdadır. Tarçının güçlü bir kan sulandırıcı etkisi vardır. tansiyonu düşürebilir ve vücut içi iltihabı hafifletebilir. Ancak dikkatli kullanılmalıdır, çünkü uzun süreli tüketim karaciğer hasarına neden olabilir. Son araştırmalar, tarçının Parkinson hastalığı ve diyabetin yanı sıra kan ve beyin hastalıkları üzerindeki yararlı etkilerini göstermiştir. Kapsamlı araştırmalar, tarçının antioksidan, iltihap önleyici, diyabet karşıtı ve anti kanser etkisi olduğunu gösteriyor.