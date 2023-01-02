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    Doktorlar bile şaşkın! Uyumadan önce 1 kaşık kekikli bal içen kurtuluyor...

    Gıdanın altını olan bal, kekik ile karıştırılıp yenilirse bakın ne faydalar sağlıyor...
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 17:28
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    Doktorlar bile şaşkın! Uyumadan önce 1 kaşık kekikli bal içen kurtuluyor...

    Doğanın mucizesi arıların binbir çiçekten topladığı tomurcuklar sayesinde oluşan bal, altın değerinde bir gıdadır.

    Kestane balı, çam balı, çiçek balı gibi çeşitleri olmakla birlikte şekerli tadı ile kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olurken, tek başına tüketildiğinde de şifa kaynağıdır.

    Tepeden tırnağa sağlığa faydalı olan balı çeşitli karışımlarla tüketmek farklı rahatsızlıkları iyileştiriyor.

    Özellikle virüs ve enfeksiyon hastalıklarının yaygın olduğu bu günlerde bal-kekik karışımı göze çarpıyor.

    Balın içine kekik ekleyip tüketmek bakın ne işe yarıyor...

    Doktorlar bile şaşkın! Uyumadan önce 1 kaşık kekikli bal içen kurtuluyor... #1

    Bal-kekik karışımı faydaları

    1 kavanoz bal ile 1 kaşık kekiği karıştırıp 1-2 gün bekletin. Kekiğin aroması bala geçecek ve tüketmeye hazır olacaktır.

    Kekik balı göğüs yumuşatması ve nefes açıcı olması ile ön plana çıkan bir baldır.

    Zatürre, astım, mide hastalıkları ve egzama için de oldukça etkili bir baldır. Grip, sinüzit ve nezle gibi hastalıklarda da kekik balı tüketmekte fayda vardır.

    Aynı zamanda kekikli bal öksürüğü geçiricidir.


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