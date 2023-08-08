Doktorlar şaşırıp kalıyor! Soğanı birkaç dakika kaynatmak yetiyor! Farkı gören "tarif" soracak... Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız, mor soğanı süt ile karıştırın ve için. Hastalıkları tedavi edici özelliği olan mor soğanı sütle karıştırdığınızda rahat bir kış ayı geçirmeniz mümkün olacak.

Mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz soğan ve süt, bir araya gelince faydalarını daha çok gösteriyor.

Alternatıf tıpta kullanılan mor soğan ve süt karışımı sayesinde yazdan çıkan vücut, kışa hazır bir hale geliyor.

Vücut direncini artıran bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kışın kötü yüzünden de korunmaya destek veriyor.

Bu kaırşımın düzenli olarak kullanımı, çağımızın hastalıkları arasında yer alan kansere karşı ise koruyucu bir rol oynuyor.

Yüksek tansiyonu düşüren ve şeker hastalıklarına da iyi gelen bu karışım, beynin güçlenmesini de sağlıyor.

Bu sayede de unutkanlık sorunu yaşayanlar, zamanla eski hafızalarını geri kazanabiliyor.

Ayak, bacak ve vücudun belirli yerlerinde oluşan ödem ve şişliklere akşam yemeğinden 1 saat önce soğanlı süt kürünün içilmesinin iyi geleceği söyleniyor.

Soğanlı süt kürü naısl yapılır?

Yarım litre sütün içine ince kıyılmış iri soğan ve 4-5 diş yine ince kıyılmış sarımsak koyup kaynatın. Ilık halde süzün, iki çorba kaşığı süzme bal ilavesiyle gün içinde kısa aralıklarla birer tatlı kaşığı içebilirsiniz.