Doktorların "doğal uyku ilacı..." Bu yöntemi deneyen mışıl mışıl uyuyacak! Uykusuzluk problemi yaşayanlar, muz çayı tüketebilir. Faydaları saymakla bitmeye muz, kabus gibş geçen gecelerin sonunu getirecek.

Uykusuzluk problemi herkesin yaşadığı sorunların başında yer alıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, bu sorunla sık sık karşılaşıyor.

Stres, yoğun iş temposu, sıcak hava gibi birbirinden farklı sorunlar, uykusuzluğa da adeta davetiye çıkarıyor.

Düzene girmeyen uyku sorunlarına ise muzla çözüm bulundu. Her derde deva olan ve faydaları saymakla bitmeyen muz, uykusuzluğu da kökünden kurutuyor.

Sosyal medyada oldukça tanınan Dr. Micheal Breus, daha iyi bir uyku için ihtiyaç duyabileceğiniz bir çözüm yöntemi paylaştı.

İşte doktor Breus'un verdiği tarif

Dr. Breus, uyku için en iyi alternatifin basit muz olduğunu söyledi. "Doğanın doğal uyku ilacı" olarak nitelendirdiği muzun yüksek magnezyum oranı, uykusuzluk sorunuyla mücadele etmenizi sağlıyor.

Muzu çay olarak değerlendirebilir ve gün içerisinde kendinizi daha sakin hissedebilirsiniz.

Muz çayı tarifi;

Muzu ikiye bölün ve üç bardak olarak eklediğiniz kaynar suya atın.

Üç ila beş dakika arasında kaynatın ya da muz kahverengiye dönene kadar bekleyin.

Meyveyi kaynattıktan sonra sıcak muz suyunu içip, uyuyabilirsiniz.