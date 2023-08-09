Doktorların yeni reçetesi! Türk kahvesine limon damlatırsanız... 40 yıl hatrı olan ve faydaları saymakla bitmeyen Türk kahvesine limon eklemek, vücut için oldukça önemli. İki damla limon ekleyerek içtiğiniz kahve, birçok sorunun kökünü kurutmaya yardımcı oluyor.

Tüm dünyanın gözdesi olan Türk kahvesi, faydalarıyla da ön plana çıkmaya başladı.

Yemekten sonra içilen ve dostlukların pekişmesinde büyük rol oynayan Türk kahvesi, en özel günlerimizde de yanımızda yer alıyor.

"40 yıllık hatrı var" diyerek içtiğimiz kahve, limonla birleşince ise faydalarını ikiye katlıyor.

Türk kahvesinin içerisine iki damla limon eklemek, karaciğerden depresyona kadar birçok hastalığın kökünü kurutuyor.

Bu ikilinin bir araya gelmesi damak zevkinize uygun olmayabilir ancak haftada bir kez içerek, sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz.

Türk kahvesine limon eklemenin olumlu faydaları

Türk kahvesine limon eklemenin faydalarını maddeler halinde sıralarsak;

1. Depresyona yakalanma riskini ve stresi azaltır.

2. Karaciğere iyi gelir ve hafızayı güçlendirir.

3. Hızlı ve sağlıklı kilo vermek isteyenler, öğün aralarında tüketebilir.

4. Baş ağrısına iyi gelir ve gün içinde daha zinde olmanızı sağlar.

5. Sivilce oluşumunu ve sivilcelerden geriye kalan lekeleri engeller.

6. Vücudun belirli bir bölümünde oluşan çatlaklara iyi gelir.

7. İshal olan kişilerde sindirim sistemini düzeltir.

8. Midede yaşanan hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olur.

9. Kabızlık problemini kısa süre içerisinde çözer.

10. Kalıcı kilo vermenizi sağlar.

11. Güçlü bir ödem söktürücüdür.

12. Vücuttaki yağların yakımını hızlandırır.