Bazı bitkiler tatlarıyla bilinirken, bazıları sağlık sorunlarını önleme ve tedavi etme özellikleriyle tanınır. İşte dolaplarınızda mutlaka bulunması gereken 7 bitki çayı.

Dünyanın en eski ilacı bitkilerdir. Bitkisel çaylar, yüzde 100 doğal olmaları sayesinde yan etki oluşturmadan kullanıldıkları için modern günlük hayatımızdaki yerini koruyor.

Tüm canlı organizmalar gibi bitkilerin de kendilerini hastalıklara ve avcılara karşı savunma mekanizmaları bulunur. Bunu, insan sağlığı için kullanılabilecek aktif maddeler de içeren özel moleküller sayesinde yaparlar. Antimikrobiyal özelliklere sahip fenoller, bitkileri hastalık yapan mikroorganizmalara karşı korurken, aynı zamanda insan vücudunu enfeksiyon ve iltihaplanmaya karşı da korur. Birçok bitki antiseptik, antibakteriyel ve mantar önleyicidir.

Dolabınızda bulunması gereken 7 bitki çayı

Bitkielr yüzlerce farklı moleküler içerirler ve bu moleküllerin çoğu insan vücudu için şifalı olarak kabul edilir.

İşte hastalıklara karşı dolabınızda mutlaka bulunması gereken bitki çayları:

Çarkıfelek

Çarkıfelek, anksiyete ve sinirlilik belirtilerini azaltan anksiyolitik özelliklere sahiptir. Ayrıca, özellikle uyku haplarında çok sık kullanılır. 500 ml su için bir yemek kaşığı çarkıfelek bitkisi kullanabilirsiniz. 10 dakika demlenmeye bırakın. Hazırladığınız karışımı gün içerisinde 3 defa içebilirsiniz. Yatmadan 15 dakika önce fazladan bir bardak içmek de rahat bir şekilde uyumanıza yardımcı olur.

Ihlamur

Ihlamur, uykuyu teşvik eden hipnotik özellikleriyle bilinir. Bir litre suya bir yemek kaşığı kuru ıhlamur yaprağı dökerek hazırlayabilirsiniz. Birkaç dakika demlenmeye bırakmanız yeterlidir. Akşam 6'dan önce günde üç ila dört bardak içebilirsiniz. Suya ayrıca bir tutam lavanta da ekleyebilirsiniz. Ihlamur gibi gibi yatıştırıcı bir etkiye sahiptir, panik atakları yatıştırır.

Biberiye

Biberiye bitkisi esas olarak sindirim ve detoks özellikleriyle bilinir. Ayrıca safranın salgılanmasını ve salınmasını aktive ederek karaciğer üzerinde detoks etkisi gösterir. Yağların daha iyi sindirilmesine yardımcı olur. Biberiye taze olarak veya kuru şekilde kullanılabilir. Yemek sonrası uyuşukluğu önleyen bir bitkidir. Bu nedenle, akşamları yatmadan önce içilebilir. Fincan başına yarım çay kaşığı biberiye kullanın ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

Ginseng

Ginseng bitkisi adaptojeniktir, yani iyileşmeyi ve strese karşı direnci artırarak vücudun fiziksel performansını ve zihinsel yeteneklerini yeniden kazanmasını sağlar. Yorgunluk durumunda ginseng ile 10 ila 21 günlük bir kür yapmaktır. Bir bardağa bir çay kaşığı ginseng dökün, üzerine sıcak su dökün ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Faydalarından yararlanmak için günde 2 bardak için. Uykuyu engelleyebileceği için bu bitki çayını saat 17.00'den sonra içmekten kaçının.

Melisa

Limon balsamı veya bir diğer adıyla melisa, strese karşı daha iyi savaşmaya yardımcı olan adaptojenik bir bitkidir. Sakinleştirici ve rahatlatıcıdır, uyku bozukluklarına karşı savaşır ve sindirimi kolaylaştırır. Bir litre su için bir avuç taze veya kuru yaprak kullanın. Faydalarından yararlanmak için öğünlerin dışında günde 3 veya 4 bardak içebilirsiniz. İdrar söktürücü etkisinden dolayı geceleri içmeyin.

Civanperçemi

Civanperçemi kadınların en büyük yardımcılarından biridir. Antispazmodik etkisi, adet ağrısını yatıştırmaya yardımcı olur, aynı zamanda genellikle adet döngüsünün ikinci bölümünde ortaya çıkan migreni de rahatlatır. Adet döngüsünün 2. bölümünde, bir çay kaşığı civanperçemini 1 bardak suya karıştırın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz.

Hibiskus

Canlandırıcı etkisiyle bilinen hibiskus bitkisi, C vitamini açısından çok zengindir. Canlılık verir ve doğal bağışıklık savunmasını güçlendirir. Bir litre suya bir yemek kaşığı kuru çiçek dökün. Birkaç dakika demlenmeye bırakın. Uykuya dalmakta zorluk çekme riskiyle bitki çayınızı saat 16.00'dan sonra içmeyin. Hamile ve emziren kadınlar için önerilmediğini unutmayın.