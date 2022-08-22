Haz hormonu olarak bilinen ve tüm bağımlılıkların sebebi olan dopamin, az veya fazla salgılandığında çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Peki Dopamin Orucu nedir? Nasıl uygulanır? Hepsi haberimizde!

Dopamin, beynimizin ürettiği bir hormon. Günümüzde insan hayatında çözmesi zor olan pek çok problemin ve bağımlılığın temelinde dopamin bağımlılığı yatıyor.

Dopamin, beyindeki ödül ve motivasyondan sorumlu bir sinir taşıyıcısıdır. Sürekli ve aşırı uyarılma sonucunda dopamine daha az duyarlı olmamıza neden olabilir. Bu nedenle aynı iyi duyguyu hissetmek için zevk aldığımız şeyi daha fazla yapmak gerekebilir.

Sadece zararlı alışkanlıklar değil; spor yapmak, sosyal medya, oyun oynamak, abur cubur yemek gibi pek çok şey beyinde dopamin salgılanmasını sağlıyor.

Dopamin bağımlılığından kurtulmak gerekiyor; çünkü sürekli uyaranlarla birlikte yaşadığımızda hissizleşmeye ve dopaminin görevini yapmasına engel olmaya başlıyoruz, sistemin gidişatını bozuyoruz.

Bu durum hayat enerjimizi, çalışma motivasyonumuzu; tüm hayatımızı köreltiyor ve hissizleşmiş oluyoruz. Ayrıca dikkat eksikliği ve tembelliğe yol açıyor.

İşte Dopamin bağımlılığından kurtulmanın yolu, Dopamin hormonunu dengelemekten geçiyor ve dopamin orucunu tutanlar, bu hormonu dengeliyor. Peki nasıl tutulur Dopamin orucu?

Dopamin orucu nasıl tutulur?

Dopamin orucunu, 2-4 saat, haftada bir gün, bir hafta boyunca, haftasonu iki gün tutulabilir.

Dopamin orucunun şartları:

Telefondan sosyal medyaya, video izleme platformlarına bakmamak.

Aşırı hareketli müziklerden kaçınmak.

Bilgisayar oyunları oynamamak.

Sigara, alkol tüketmemek.

Abur cubur, bol şekerli, yağlı tuzlu yiyecekler tüketmemek, dışarıdan yemek söylememek.

Dopamin orucu neden gerekli?