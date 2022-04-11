Dr. İbrahim Yılmaz hirudoterapi uygulamasını detaylandırdı

Hirudoterapi Nedir ve Nasıl Uygulanmaktadır?

Hirudoterapi’de kullanılan solucanlar, antik çağlardan beri tıpta sinir sistemi anomalilerini, diş problemlerini, cilt hastalıklarını ve enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu terapinin diğer bir genel adı ise sülük tedavisidir. Modern tıp bilimi, sülükleri ameliyat ve diğer mikrocerrahi amaçları için kullanır, çünkü kan pıhtılarını uzak tutmaya yardımcı olan peptitler ve proteinler şeklinde antikoagülanlar salgılarlar. Böylece yaralar, kanın içlerinden akmasını sağlayarak hızla iyileşir. En önemlisi, bu terapi, sorunları azaltmada kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle şu anda yeniden canlanıyor.

Hirudoterapi’de Kullanılan Sülüklerin Özellikleri Nedir?

En yaygın olarak Macaristan veya İsveç'te bulunan tıbbi sülükler, her biri tek sıra dişe sahip üç çeneye sahiptir. Bir kişinin cildine nüfuz etmek için dişlerini kullanırlar ve tükürüklerinde bulunan antikoagülanları enjekte ederler. Bundan sonra, sülüklerin yaklaşık yarım saat boyunca hastadan kan boşaltmasına izin verilir (Sülük başına sadece birkaç mililitre kan anlamına gelir).

Hirudoterapi Nasıl Uygulanır?

Hirudoterapi, uygulama öncesi zorunlu veya gönüllü esasına dayanan bir hazırlık gerektirmez. Doktor İbrahim Yılmaz bey, sülükler kimyasal kokulara duyarlı olduğu için ağır ve farklı kokular uygulamayı zorlaştırdığını belirtmektedir. Çalışma yapılacak yüzey steril bir şekilde temizlenmeli ve daha sonra sülük uygulanacak noktaya temas ettirilerek tutunması sağlanır. İlk başta ısırma hareketi hissedilirken, işlem boyunca sülüğün salgıladığı lokal anestezik maddelerden dolayı ağrı hissedilmez. Oldukça güvenilir ve acısız bir işlem olarak nitelendirilebilir. 20-60 dakika süren işlem sonucunda sülük, kendiliğinden tuttuğu yeri bırakır. İşlem sonunda temiz ve sıkı bir pansuman yapılarak kanamanın çabuk durması amaçlanır.

Hangi Hastalıklarda Uygulanabilir?

Diyabet komplikasyonları nedeniyle uzuv amputasyonu riski altında olanlar, kalp hastalığı teşhisi konanlar ve kozmetik cerrahi geçirenler ve bazı yumuşak dokularını kaybetme riski olanlar fayda görebilir. Kan pıhtıları ve varisli damarlar da bu tedavi ile tedavi edilebilir.

Hirudoterapi’nin Yan Etkisi Olur mu?

Dr. İbrahim Yılmaz, sülük tedavisi süreçlerinde, işlemleri kendisi bizzat kontrol etmektedir. Uygulama yerinde alerjik lezyon olabilir. 1-2 hafta kadar kaşıntı, birkaç ay sürebilecek iz kalma durumu olabilir. Bunlar sülük temasına bağlı olarak genel görülen şeylerdir. Kalıcı bir hasar veya bozukluk bırakmaz. Oldukça güvenilir sonuçları olduğundan dolayı Dünya’nın birçok noktasında yararlanılan bir tedavi çeşididir.

Hirudoterapi Bilimsel Geçmişi

Tıpta bilinen en eski tedavi metotlarından biridir. 2000 yıldan fazla tarihçesi bulunmaktadır. Eski Mısır yazıtlarında, Hipokrat’ın uygulamalarında ve İbni Sina’nın eserlerinde yer almaktadır. Akademik literatürde; ağrılı hastalıklarda, çeşitli ameliyatlarda, osteoartritlerde, venöz konjestif hastalıklarda, ürolojik hastalıklarda, cilt hastalıklarında, ağız ve dış hastalıklarında ve birçok hastalık çeşidine karşı yapılmış bilimsel çalışmalar mevcuttur. Doktor İbrahim Yılmaz’da akademik literatürü yakından takip etmektedir.

Dr. İbrahim Yılmaz Kimdir?

İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Türkiye Ege Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı. Doğal tedavi yöntemlerine oldukça merakı vardır. Kendi hastalığının tedavisi için üniversite 2. sınıfta bitkisel tedavi uygulaması ile doğal tedavi yöntemleri üzerine çalışmaları başladı. Üniversite eğitimi süresince usta-çırak ilişkisi şeklinde çalışmaları devam etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Instagram kullanıcı adı: dr.ibrahimyilmaz olarak ulaşabilirsiniz.

Mecburi hizmetini T.C. Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde acil serviste çalışarak tamamladı.

Meslek hayatına başlaması onu modern tıp denilen günümüz batı tıbbından daha da uzaklaşmasına sebep oldu. Böylelikle bütün odak noktasını doğal şifa yöntemlerine adamıştır.

Tedavide aslında esas olan vücutta ana sistemlerde unutma sorununun ve yenilenme eksikliğinin giderilmesi gerekliliğiydi. Bunu en layığı ile yapan fıtratla uyumlu olan bitkisel tedavi merkezli doğal tedavi yöntemleriydi.

Doğal tedavi yöntemleri olan Hirudoterapi, Fitoterapi, TMS tedavisi, hacamat tedavisi, Proloterapi, PRP, Ozon tedavisi, Manyetik Alan tedavisi, Yüksek Yoğunluklu Lazer tedavileri, Enjeksiyon tedavileri ve Kolon Hydroterapi ile ilgili kurs ve seminerlere katıldı.

2009 yılı itibarı ile bilimsel çerçevede profesyonel olarak Hirudoterapi ve diğer doğal tedavileri uygulamaktadır. 2011-2015 yılları arasında İzmir de kendi muayenehanesinde on binlerce hastası ile çalışmalarına devam etmiştir.

2015 yılı itibariyle memleketi Konya da kliniğinde hastalarına şifa vesilesi olmaya devam etmektedir. Sizlerde Doktor İbrahim Yılmaz’ın sağlık merkezine gelerek doğal şifa yöntemleri ve metotları hakkında detaylı bilgi edinebilir veya sosyal medya kanallarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.instagram.com/dr.ibrahimyilmaz/