Dr. Resul Yaman Açıkladı: Şimdi Tam Zamanı

Dr. Resul Yaman saç ektirmeyi düşünenler için tam kapanma döneminin hem zaman hem de ekonomik olarak büyük bir avantaj sağladığını belirtti. İşte bu açıklamanın detayları.

Dr. Resul Yaman 2009 yılında açmış olduğu klinik ile birlikte profesyonel bir şekilde hizmet vermeye başlamıştır.

Dr. Resul Yaman pek çok kişinin güvenle tercih ettiği saç ekim kliniklerinden birine sahip. Saç sorunları ve saç ekim birimi faaliyet sürdüren hekim, saç ekimi yaptırmak isteyenler için şu dönemin büyük bir avantaj sağladığını belirtti. Saç ekimi sonrasındaki ilk 10 güne dikkat çeken isim ekim işlemi gerçekleştirildikten sonra ilk 10 günlük süreçte fazla dolaşmamak ve stressiz bir dönem geçirmek gerekiyor dedi.

Koronavirüs nedeni ile tam kapanmanın ilan edildiği şu günlerde saç ektirmeyi düşünenler için büyük bir fırsat olabilir dedi. Bu dönemde iş hayatına ara verildi. Vatandaşların ve saç ektirmeyi düşünenlerin bu dönemde saç sorunları ve saç ekimi birimleri ile irtibat kurarak randevu oluşturabileceklerini söyledi.