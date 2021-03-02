DSÖ: 2050 yılına kadar 700 milyon insan işitme kaybı yaşayacak

DSÖ: 2050 yılına kadar 700 milyon insan işitme kaybı yaşayacak

3 Mart Dünya İşitme Günü kapsamında yayınlanan Dünya İşitme Raporu'nda, bir milyardan fazla yetişkinin yüksek sesle müzik dinlediği için geri döndürülemez işitme kaybı riski altında olduğu belirtildi.

Dünya çapında 430 milyondan fazla insan işitme kaybıyla yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu sayının 2050 yılına kadar yaklaşık 700 milyona çıkabileceği uyarısında bulundu.

İlk Dünya İşitme Raporu yayınlandı. İşitme kaybına yol açan birçok nedenin önlenebileceğine dikkat çeken rapor, yaşam boyu işitme kaybı ve kulak hastalıklarını ele almak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü raporu 3 Mart 2021'de Dünya İşitme Günü kapsamında yayına alacak.

Sağırlığın ve işitme kaybının nasıl önleneceği konusunda farkındalık yaratmak ve dünya çapında kulak ve işitme bakımını teşvik etmek için her yıl 3 Mart'ta Dünya İşitme Günü düzenlenmektedir. Bu yıl Dünya İşitme Günü'nün teması "Herkes için işitme kontrolü!” olarak belirlendi. Bu yıl aynı zamanda ilk Dünya İşitme Raporu'nun da başlangıcı olacak.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre, çocuklar arasında işitme kaybının yüzde 60'ı önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Ayrıca rapor, yüksek sesle ve uzun süre müzik dinlemek gibi yaygın uygulamaların bir milyardan fazla genç yetişkinin önlenebilir ve geri döndürülemez işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Rapora göre, işitme kaybı olanların çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Rapor, bu ülkelerin işitme kaybını ele almak için gerekli politikalara, insan kaynaklarına, altyapıya ve farkındalığa dikkat çekecek.

İşitme kaybı tedavi edilmediğinde dil gelişimini, iletişimi, bilişi engellerkeni eğitime, istihdama ve sosyal etkileşimlere erişimi sınırlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yaşam boyu işitme kaybını önlemek ve ele almak için zamanında harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belirtilmemiş işitme kaybı ve kulak hastalıkları ile yaşayan insan sayısı kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

İŞİTME KAYBI NASIL ÖNLENİR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yüksek sese karşı koruma, iyi kulak bakımı uygulamaları ve aşılama gibi önleyici eylemlerle işitme kaybı ve ilgili kulak hastalıkları önlenebilir. İşitme kaybı riski taşıyan kişilerin düzenli olarak kulak muayenelerine gitmelerini tavsiye eden Dünya Sağlık Örgütü, erken teşhis ve uygun bakımla, işitme kaybı ve ilgili kulak hastalıklarının büyük ölçüde tedavi edilebildiğini belirtti.

İşitme sorunlarına enfeksiyonlar, hastalıklar, doğum kusurları, gürültüye maruz kalma ve yaşam tarzı seçimleri neden olabilir ve bunların tümü önlenebilir.

Kulak enfeksiyonunda hafif işitme kaybı yaygındır ve enfeksiyon geçtikten sonra genellikle iyileşir. Tekrarlayan kulak enfeksiyonları veya orta kulak sorunları, daha belirgin işitme kayıplarına neden olabilir.

Yetişkinlerde işitme kaybına neden olabilecek hastalıklar arasında otoskleroz (orta kulak hastalığı), iç kulak problemleri, otoimmün iç kulak hastalığı ve akustik nöroma (işitme kaybına neden olan bir tümör) bulunur.

Travmatik beyin hasarı, kulak zarında delik ve orta kulaktaki hasar gibi fiziksel kafa yaralanmaları da işitme kaybına neden olabilir. Ek olarak, bazı antibiyotikler ve bazı kemoterapi ilaçları gibi belirli ilaçların alınması işitmeyi etkileyebilir.