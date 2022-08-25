DSÖ: Bu yıl 1 milyon insan Covid-19’dan öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu hafta, bu yıl şimdiye kadar bildirilen 1 milyon ölümle ilgili trajik dönüm noktasını geçtik" dedi.

Covid-19 salgının dünya çapında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını ile gelişmelere değinerek, "Bu hafta, bu yıl şimdiye kadar bildirilen 1 milyon ölümle ilgili trajik dönüm noktasını geçtik. Sadece bu yıl 1 milyon insan Covid-19’dan ölürken bu ölümleri önlemek için gerekli tüm araçlara sahipken, Covid-19 ile yaşamayı öğrendiğimizi söyleyemeyiz." dedi.

Aşılama çağrısı yaptı

Ghebreyesus, tüm ülkelerin nüfuslarının yüzde 70’ini Covid-19’a karşı aşılamaya yönelik çabalarını güçlendirmelerini ve bir kez daha tüm sağlık çalışanlarını, yaşlıları ve yüksek risk altındaki kişileri aşılanması yönündeki çağrısını yineledi.

Bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların yüzde 100’ünün aşılandığını aktaran Ghebreyesus, "Ancak, çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Düşük gelirli ülkelerdeki sağlık çalışanlarının üçte ikisi ve yaşlıların dörtte üçü de dahil olmak üzere, dünya nüfusunun üçte biri aşılanmamış durumda." dedi

6.5 milyon kişi Covid'den öldü

Dünya çapında salgının başlamasından bu yana 603 milyon 775 bin 634 kişide Covid-19 tespit edilirken, 6 milyon 481 bin 386 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



