DSÖ: Çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'i obez

Türkiye'de en önemli sağlık problemlerinden biri olan obeziteyle mücadele sürerken, dünya genelinde rakamlar artıyor.

Özellikle okul çağındaki çocuk ve ergenler sıralamanın üst sıralarında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okullarda sağlıklı beslenmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

OKULLARDA SAĞLIKLI BESLENME ÇAĞRISI

Okullarda sağlıklı beslenmenin, çocukların yaşam boyu sağlıklı beslenmelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği vurgulanan açıklamada, okul yemek ortamlarında bulunan yiyecek ile içeceklerin sağlıklı ve üretici olmasını teşvik için çağrı yaptı.

ÇOCUK VE ERGENLERİN YAKLAŞIK 10'DA 1'İ OBEZİTE İLE YAŞIYOR

Açıklamada, çocukluk çağında aşırı kiloluluk ve obezitenin küresel olarak arttığı belirtilerek, “Yetersiz beslenme de kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor. 2025'te, dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'i obezite ile yaşadı ve bu sayı, ilk kez yetersiz kilolu çocuk sayısını aştı” ifadeleri kullanıldı.