DSÖ: Omicron, vücudun üst kısımlarını etkiliyor

Örgüt yetkilisi, Omicron'un diğer türler gibi ağır enfeksiyonlara yol açmadığını söyledi. Yeni varyantın vücutta etkilediği bölgeyle ilgili ayrıntı paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

DSÖ uzmanı Abdi Mahmud, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde çevrim içi düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, örgütün Omicron varyantına ilişkin yaptığı son araştırmaları basınla paylaştı.

"DİĞER VARYANTLARDAN FARKLI OLARAK..."

Mahmud, "Diğer varyantlardan farklı olarak Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik." açıklamasında bulundu.

Omicron'un diğer varyantlar gibi ağır enfeksiyonlara neden olmadığını belirten Mahmud, bunun şimdilik iyi haber olabileceğini fakat emin olmak için daha fazla durum raporuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

"YENİ VARYANTIN NEREDE ETKİLİ OLACAĞINI TAHMİN ETMEK ZOR"

Mahmud, an itibarıyla koronavirüsün yeni merkez üssünün neresi olduğu sorusuna, "Delta varyantı zamanında Doğu Avrupa uzun bir müddet merkez üssü olmuştu. Yeni varyantın nerede etki göstereceğini tahmin etmek zor." cevabını verdi.

"KARAR ALMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Omicron için ayrı bir aşı üretilmesinin gerekli olup olmadığına ilişkin Mahmud, "Omicron'un bundan sonra nereye evrileceğini öngörmek zor. Dolayısıyla bu konuda karar almak için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud, olası bir Omicron aşısına dair kararın uluslararası iş birliği sonucu verilmesi gerektiğini ve bu kararın tek başına aşı üreticilerine bırakılamayacağını vurguladı.