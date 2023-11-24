DSÖ, solunum yolu hastalıklarındaki ani artış hakkında Çin'den bilgi istedi DSÖ, çocuklar arasında artan hastalıkların ardından alarm durumunu yükseltti. Günlük hasta sayısı 7 bini geçerken, hastanenin kapasitesi aşıldı.

ensonhaber.com

Çin'de çocuklarda solunum yolu hastalıklarında yaşanan artış, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) harekete geçirdi.

Asya ülkesindeki sağlık yetkilileri, bu ayın başında çocuklarda solunum yolu hastalıklarında artış ve zatürre tespit etti.

Sağlık yetkilileri bu artışı, koroanvirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ve hastalık dolaşımlarına bağladı.

DSÖ'den hasta çocuklarla ilgili bilgi talebi

22 Kasım'da DSÖ'nün, Uluslararası Sağlık Tüzüğü mekanizması aracılığıyla çocuklar arasında bildirilen hastalıklara ilişkin laboratuvar sonuçlarının yanı sıra ek epidemiyolojik ve klinik bilgiler talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca, bilinen patojenlerin dolaşımındaki son eğilimler ve sağlık sistemleri üzerindeki mevcut yük hakkında daha fazla bilgi talep ettik." denildi.

Bekleme süresi uyarısı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, hafif semptomları olan çocukların öncelikle birinci basamak sağlık kuruluşlarına veya genel hastanelerin pediatri bölümlerine gitmesi gerektiğini çünkü büyük hastanelerin kalabalık olabileceğini ve bekleme sürelerinin uzun olabileceğini söyledi.

Günlük sayı 7 bini geçti

Çin devlet medyasına göre, Pekin Çocuk Hastanesi'nin dahiliye bölümündeki ortalama hasta sayısı günlük 7 bini aştı. Bu sayı, hastanenin kapasitesinin üzerinde.

Çin sakinlerine tavsiye

DSÖ ayrıca, Çin'deki mevcut teknik ortaklıklar ve ağlar aracılığıyla bilim insanlarıyla iletişim halinde olmayı planladığını söyledi.

Çin'deki insanlara, solunum yolu hastalığı riskini azaltacak önlemlere uymaları tavsiye edildi.