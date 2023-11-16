DSÖ: Yalnızlık, günde 15 sigara içmek kadar kötü Küresel sağlık sorunu haline geldiği belirtilen yalnızlıkla ilgili komisyon kuruldu. Uzmanlar, "Gençlerin hayatı kararıyor" derken, yalnızlığın yol açabileceği tehlikelere dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yalnızlığın "acil küresel sağlık tehdidi" olduğunu ilan etti.

DSÖ, bu meseleyle ilgili olarak ABD'li genel cerrah Dr. Vivek Murthy ve Afrika Birliği gençlik elçisi Chido Mpemba liderliğinde uluslararası bir komisyon kurdu.

Komisyon, koronavirüs salgınının sosyal faaliyetleri durdurarak yalnızlık sorununu derinleştirmesinin ardından kuruldu.

Küresel halk sağlığı sorununa dönüştü

Mpemba, "Yalnızlık sınırları aşıyor. Sağlık, refah ve kalkınmanın her yönünü etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunu haline geliyor." dedi.

Aynı isim, “Sosyal izolasyon yaş ve sınır tanımıyor.” diye ekledi.

Günde 15 sigara içmek kadar kötü

Murthy'ye göre yalnızlığın getirdiği sağlık riskleri, günde 15 sigara içmek kadar kötü. Yalnızlığın, obezite ve fiziksel hareketsizlikle ilişkili risklerden bile daha büyük olabileceği belirtiliyor.

Yalnızlık genellikle gelişmiş ülkeler için bir sorun olarak görülürken, Murthy, yaşlıların dörtte birinin sosyal izolasyon yaşama oranlarının dünyanın tüm bölgelerinde benzer olduğu bilgisini paylaştı.

Demans, koroner arter hastalığı, felç riski

Yaşlı yetişkinlerde yalnızlığın, demans (bunama) geliştirme riskini yüzde 50 artırdığı kaydedildi. Koroner arter hastalığı ve felç riskinin ise yüzde 30 artmasıyla ilişkili olduğu bildirildi.

"Gençlerin hayatını karartıyor"

The Guardian'ın haberinde, yalnızlıkla ilgili olarak, "Gençlerin hayatını karartıyor." notu paylaşıldı. Ergenlik dönemindeki insanların yüzde 5 ila yüzde 15 arasında yalnız olduğu aktarıldı.

"Üniversiteyi bırakma ihtimalleri daha yüksek"

Söz konusu duruma ilişkin şu tespitlere yer verildi:

Okulda yalnızlık yaşayan gençlerin üniversiteyi bırakma ihtimalleri daha yüksek. Daha kötü ekonomik sonuçlara da yol açabilir.



Bağlantısız ve desteksiz hissetmek, iş tatmininin ve performansın düşmesiyle sonuçlanabilir.

Dijital uçurum ve yalnızlık ilişkisi

Mpemba, "Özellikle dijital uçurumun dışladığı savunmasız nüfuslar için yalnızlık hakkındaki anlatıyı yeniden tanımlamanın önemli olduğuna inanıyoruz." diye ekledi.

Murthy de birden çok ülkeyi etkileyen yalnızlık konusunun üzerine yeterince gidilmediğini ifade etti.