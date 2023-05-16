DSÖ, kilo kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmasına karşı Kilo vermek isteyenler şeker kullanmak yerine tatlandırıcılara yöneliyor. Ancak bu tatlandırıcıların göründüğü gibi masum olmadığı çok açık. Uzmanlar, tatlandırıcıların diyet ürünü olmadığını belirtiyor.

AA

Şekersiz tatlandırıcı kullanımının yetişkinlerde veya çocuklarda vücut yağını azaltmada herhangi bir fayda sağlamadığı kanıtlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vücut ağırlığının kontrolü için şekersiz tatlandırıcıların kullanılmaması yönünde bir kılavuz yayınlayarak tavsiyede bulundu.

Buna göre DSÖ, kilo kontrolü veya bulaşıcı olmayan hastalıklar konusundaki riskin azaltılması konusunda şeker içermeyen tatlandırıcıların kullanılmamasını tavsiye etti.

Diyabeti olan kişiler hariç

DSÖ'nün tavsiyesi, önceden diyabeti olan kişiler hariç herkes için geçerli olurken tüm sentetik ve doğal olarak oluşan veya değiştirilmiş, besleyici olmayan tatlandırıcıları içeriyor.

"Şekersiz tatlandırıcılar diyet ürünleri değil"

Kılavuzda konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Direktörü Francesco Branca, şeker kullanmamak yerine şekersiz tatlandırıcı kullanmanın uzun vadede kilo kontrolüne yardımcı olmadığını belirterek şöyle konuştu: