DSÖ'nün uyardığı Chikungunya virüsü tehlikeli değil

Uzmanlar, Tanzanya’daki yerel dilde “iki büklüm yapan” anlamına gelen Chikungunya virüsünün, Aedes türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ateşli bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor. Genellikle Kenya, Tanzanya ve Hint Okyanusu çevresinde görülen bu virüs, Çin’de 7 bini aşan vaka sayısına ulaşınca Dünya Sağlık Örgütü, olası küresel salgını önlemek için acil eylem çağrısı yaptı. Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, virüse dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR

Dr. Kılıç, 1940’lı yıllardan beri Afrika ve Asya’da görülen Chikungunya’nın 2000’lerden itibaren Avrupa ve Amerika’ya da yayıldığını belirterek şunları söyledi:

Çin’de 7 bini aşan vaka Dünya Sağlık Örgütü’nü harekete geçirdi. Virüs, enfekte kişiyi ısıran sivrisineğin kan yoluyla aldığı mikrobu, tükürük bezleri aracılığıyla diğer insanlara aktarmasıyla bulaşıyor.

"BELİRTİLERİ AĞIR AMA ÖLÜMCÜL DEĞİL"

Chikungunya’nın yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrısıyla seyrettiğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

Halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma da görülebilir. Deng humması ve Zika’dan ayırmak kolay değil. Ancak ölümcül bir hastalık değil. Bir hafta ciddi rahatsızlık verse de özel bir tedavisi yok; bol sıvı ve ateş düşürücülerle atlatılabiliyor.

Kronik hastalığı olanlarda, bebeklerde ve bağışıklığı zayıf kişilerde ağır seyredebildiğini, hastaneye yatış gerektirebileceğini de ekledi.

"TÜRKİYE'DE RESMİ VAKA YOK"

Virüsün sadece sivrisinek aracılığıyla bulaştığını, insandan insana geçmediğini hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:

Türkiye’de resmi vaka yok ancak Aedes türü sivrisinekler özellikle İstanbul’da görüldü. Bu nedenle riskli bölgelerden dönen kişilerde şüpheli belirtiler varsa mutlaka doktora başvurulmalı.

"KORUNMAK MÜMKÜN"

Kılıç, seyahat edenler için alınacak önlemleri de sıraladı: