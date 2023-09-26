Dudaktaki minik beyaz noktaların gizemi çözüldü! Dudaklarınıza yakından bakarsanız, minik beyaz yağ bezlerini görebilirsiniz. Oldukça doğal olan bu noktalar, "Fordyce" adını taşıyor. Sizler için sebeplerini araştırdık.

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Dudaklarınızdaki beyaz noktaları ilk kez gördüyseniz, hiç endişelenmeyin.

Milyarlarca insanla aynı durumu paylaşıyorsunuz.

Ne uçuk, ne alerji...

Dudak üzerindeki minik beyazlıklar, Fordyce spot olarak biliniyor.

Fordyce noktaları, ciltteki küçük sarı veya beyaz renkteki yağ bezesi benzeri lekelerdir. Bu lekeler genellikle dudakların, dudak çevresinin, penisin veya vulvanın çevresinde görülürler, ancak vücudun diğer bölgelerinde de nadir olarak ortaya çıkabilirler.

Fordyce noktaları genellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilişkilendirilmezler ve cinsel aktivite ya da cilt temizliği ile alakalı değildirler.

Yağ bezleridir

Fordyce noktaları, ciltte bulunan sebase bezlerin (yağ bezleri) anormal bir şekilde büyümesi veya tıkanması sonucu oluşurlar. Genellikle estetik bir sorun olarak kabul edilirler ve çoğu zaman ağrısızdır.

Genetik olabilir

Fordyce noktalarının kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörlerin etkili olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca, yaşla birlikte bu lekelerin sayısında artış görülebileceği bildirilmiştir.