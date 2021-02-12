Alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden olan dulavrat otu, doğal bir antibakteriyel olması nedeniyle pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Peki, dulavrat otu nedir? İşte, bilmeniz gerekenler...

Çin, Amerika ve Avrupa'da çok eski tarihten beri kullanılan dulavrat otu, insan sağlığına yararlı bir bitkidir.

Alternatif tıbbın vezgeçilmez bitkilerinden olan ve birçok hastalığa iyi geldiği tecrübe edilen dulavrat otu nedir, faydaları nelerdir? Dulavrat otu nasıl kullanılır?

İşte, dulavrat otu ve mucizevi etkileri...

DULAVRAT OTU NEDİR?

Papatyagillere ait bir çiçek türü olan dulavrat otunun gövdesi, diken diken görünen iri yapraklardan oluşur. Genellikle yaz aylarında mor çiçek açar.

Özellikle Çin'de geleneksel tıpta kullanılan bu ot, antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir.

Romatizma, soğuk algınlığı ve sedef rahatsızlığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak doğal bir antibakteriyel olmasına karşın bu otun bazı durumlarda tüketilmesi zararlı olabilmektedir.





DULAVRAT OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Dulavrat otu detoksu, organ sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmaktadır.

Kanın temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle dulavrat otu, 17'nci yüzyıl Avrupa'sında uzmanlar tarafından zührevi hastalıklarda kullanılmıştır.

İltihap gidericidir ve vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olmaktadır.

Dulavrat otu, ayrıca cilt derisinin elastikiyetini korumasını sağlayarak, cildi güzelleştirmektedir.

Dulavrat otu, inülin adı verilen çözünür ve prebiyotik bir lif içermektedir. İnülin, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olmakta ve doğal olarak kan şekeri seviyesini de düşürmektedir.

Romatizma ve gut ağrılarını gidermektedir. Uluslararası Romatizmal Hastalıklar Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, dulavrat otunun eklem rahatsızlığı olanlara iyi geldiğini göstermiştir.

İçeriğinde bulunan sülfürin maddesi nedeniyle sedef hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.

Akneli ciltlere iyi geldiği bilinmektedir.

İdrar söktürücüdür.

Saç çıkmasını hızlandırmakta ve kepeklenmeyi de azaltmaktadır.

Sindirimi kolaylaştırmaktadır.

DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Dulavrat otu çayı, günde 1 veya 2 kez tüketilmelidir.

200 ml sıcak suyun içine 1 tatlı kaşığı dulavrat otunu atın ve bir cezve içinde 5 dakika kadar kaynatın. Daha sonra çayınızı birkaç dakika dinlendirin. Demlenen çayınızı süzgeç yardımıyla süzün. Daha sonra çayınızı tüketebilirsiniz.



