Dünya Hemşireler Günü kutlanıyor! İnsan hayatına dokunuşlarına dikkat çekildi Sağlık sektörünün emekçilerinden olan hemşireler, sorumluluk alanı geniş, çalışma koşulları zorlu bir meslek grubunu temsil ediyor. İnsan sağlığı için şartlarını zorlayarak, her koşulda görevinin başında olan hemşirelerin günü bugün.

AA

Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle hatırlanan "Hemşireler Günü" dünya genelinde Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs’ta kutlanıyor.

Mesleğin temellerini Florence Nightingale atmıştı.

1800'lü yılların sonlarında İngiltere'de modern hemşireliğin öncüsü olarak kabul edilen Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında askerlerin sağlık hizmetlerini yürütmek için görevlendirilmiş ve orada hemşirelik uygulamalarını geliştirerek standartlaştırmıştı.

Hemşireler Haftası, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının insan hayatındaki önemli rollerine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

‘’Hemşirelerimiz Geleceğimiz’’

2023 yılı Hemşirelik Haftası kutlamalarının teması "Hemşirelerimiz Geleceğimiz" olarak belirlendi.

Ünlü "sus" pozu

47 yıl önce hemşire kıyafetiyle verdiği "sus" pozuyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, 18 Mayıs 2018'de yeniden aynı pozu vermişti.

Bu poz, bir zamanlar tüm hastahane duvarlarına asıldığı için de Türkiye'de mesleği simgeleyen bir sembol özelliği taşıyor.