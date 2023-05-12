Dünya Hemşireler Günü kutlanıyor! İnsan hayatına dokunuşlarına dikkat çekildi
AA

Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle hatırlanan "Hemşireler Günü" dünya genelinde Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs’ta kutlanıyor.

Mesleğin temellerini Florence Nightingale atmıştı.

1800'lü yılların sonlarında İngiltere'de modern hemşireliğin öncüsü olarak kabul edilen Florence Nightingale, Kırım Savaşı sırasında askerlerin hizmetlerini yürütmek için görevlendirilmiş ve orada hemşirelik uygulamalarını geliştirerek standartlaştırmıştı.

Hemşireler Haftası, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının insan hayatındaki önemli rollerine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

‘’Hemşirelerimiz Geleceğimiz’’

2023 yılı Hemşirelik Haftası kutlamalarının teması "Hemşirelerimiz Geleceğimiz" olarak belirlendi.

Dünya Hemşireler Günü kutlanıyor

Ünlü "sus" pozu

47 yıl önce kıyafetiyle verdiği "sus" pozuyla hafızalara kazınan eski model Dilek Tunca, 18 Mayıs 2018'de yeniden aynı pozu vermişti.

Bu poz, bir zamanlar tüm hastahane duvarlarına asıldığı için de Türkiye'de mesleği simgeleyen bir sembol özelliği taşıyor.