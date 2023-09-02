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Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs vakaları artıyor Abone Olun

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs vakaları artıyor Epidemiyolojik güncelleme raporuna göre, vakalar yüzde 38 arttı. Ölüm oranlarında ise yarı yarıya azalma olduğu belirtildi.

AA Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. DSÖ raporu, ağustos ayı ile bir önceki ayı kıyaslayarak çıkarımda bulundu. Epidemiyolojik güncelleme raporuna göre, 31 Temmuz-27 Ağustos'taki 28 günlük dönemde 1,4 milyonun üzerinde yeni koronavirüs vakası ortaya çıktı. Vakalar yüzde 38 arttı Aynı raporda, 1800'ün üzerinde koronavirüs kaynaklı ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi. Bir önceki 28 günlük periyoda göre vakalarda yüzde 38 artış, ölüm oranında ise yüzde 50 düşüş yaşandı. Testlerdeki azalma vakaları doğru yansıtmıyor Rapor edilen vakaların, küresel olarak test ve raporlamadaki azalma nedeniyle enfeksiyon oranlarını doğru yansıtmadığı belirtiliyor. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde 770 milyondan fazla koronavirüs vakası, salgın kaynaklı 6 milyon 956 bin ölüm rapor edildi. Gözden Kaçmasın DSÖ'den daha tehlikeli varyant uyarısı: Kovid-19'da risk devam ediyor Haberin Detayları

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