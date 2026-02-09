Dünya Sigarayı Bırakma Günü: Tütün kullananların sayısı 120 milyon azaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya genelinde milyonlarca insan, sigara yüzünden hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Türkiye'de de sigara tüketimi son yıllarda, endişe verici seviyelere ulaştı.

Ülkede yaklaşık 19 milyon kişi aktif olarak sigara kullanırken bu sayı, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Uzmanlar, tütün kullanımının kalp hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından erken ölümlere kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olduğunu belirterek, acil önlem çağrısında bulunuyor.

Bugün ise Dünya Sigarayı Bırakma Günü....

TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULMAK İSTENDİ

Sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve davranış değişikliğini sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılında 9 Şubat, “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” olarak kabul edildi.

TÜTÜN KULLANANLARIN SAYISI GERİLEDİ

DSÖ'nün 2025 raporuna göre, 2000'de 1,38 milyar olan tütün kullanıcılarının sayısı 2024'te 1,2 milyara geriledi.

2010'dan bu yana tütün kullananların sayısı, 120 milyon azaldı.

YÜZDE 27'LİK DÜŞÜŞ

Bu, yaklaşık yüzde 27'lik düşüş anlamına geliyor.

Yine de tütün, hala dünya çapında her beş yetişkinden birini bağımlı hale getiriyor ve her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme neden oluyor.