Dünyada bir ilk: Tam göz ve kısmi yüz nakli yapıldı Yüksek elektrik akımına kapılan James, saatler süren ameliyatla yeni yüzüne kavuştu. 140'ın üzerinde sağlık çalışanının katıldığı ameliyatla ilgili doktorlar açıklama yaptı.

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AA & Ensonhaber

New York Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ameliyatta bir ilke imza atıldı.

46 yaşındaki Aaron James, iş kazası sırasında yüzünde ciddi kayıplar yaşadı.

21 saatlik operasyon

27 Mayıs'ta gerçekleştirilen ancak basına dün açıklanan, Langone Sağlık Merkezi'ndeki yaklaşık 21 saatlik operasyona, 140'tan fazla sağlık çalışanı katıldı.

2021 yılında iş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapılan James, burnunu, dudaklarını, çenesini, ön dişlerini ve sol gözünü yitirdi.

James'e uygulanan cerrahi işlemde, göz naklinin yanı sıra gözün sinir yenilenmesini güçlendirmek için ilk kez bir donörün iliğinden alınan yetişkin kök hücreleri de enjekte edildi.

İlk tam göz nakli yapıldı

Tam göz ve sol yüz naklinin ardından James, ilk tam göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçti.

Nakil yapılan gözün görme yetisi kazanıp kazanamayacağı konusunda şu an netlik bulunmasa da retinaya kan akışı olduğu saptandı.

Estetik açıdan önemli başarı

Operasyonu yürütenlerden Yüz Nakli Programları Yöneticisi Eduardo D. Rodriguez, James'in görüş yeteneğini geri kazanması ihtimalinin düşüklüğüne karşın, naklin estetik açıdan bile önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Çalışmayı yürüten profesörlerden Samer Al-Homsi de bu işlem için zarar görmüş hücrelerin yerini alacak "CD34 pozitif" kök hücresinin tercih edildiğini açıkladı.

Burnundan yeniden nefes alabiliyor

James, ameliyattan sonra ilk kez aynada yüzüne baktı. Ameliyat öncesi uyaran doktorlar, söz konusu ismin hayatta kalamama ihtimali olduğunu söylemişti.

Washington Post gazetesi, "Ameliyat, James'in burnundan nefes almasını ve tekrar katı yiyecekler yemesini mümkün kıldı." diye yazdı.

"Çoğu kişi sağ çıkamaz"

Aaron James, basın toplantısında, "Görsem de göremesem de olan bu. Gelecekteki hastalara yardımcı olacağını umuyorum." dedi.

Doktor Rodriguez, "Çoğu kişi, bu seviyedeki yaralanmadan sağ çıkamaz." vurgusu yaptı.

Ameliyattan sonraki aylarda James göz bandı ve yüz maskesi taktı. Erken dönemde yapılan operasyonlara rağmen, kalan dişleriyle yemek yiyemiyordu.

"Her şey planladığımız gibi gitti"

"Bütün provalarımız sonuç verdi." diyen Rodriguez, "Her şey planladığımız gibi gitti." ifadesini kullandı.

Söz konusu işlemden sonra James, temmuz ayı başında taburcu edilmeden önce yaklaşık iki haftayı yoğun bakım ünitesinde geçirdi.

"Aynaya bakmaktan kendimi alamıyorum"

James, ne zaman bir aynanın yanından geçse ona bakmaktan kendini alamadığını anlattı.

Göz bandı takmayı bıraktığını söyleyen talihsiz Amerikalı, "Artık herkesin beni görmesi hoşuma gidiyor." dedi.