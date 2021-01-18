Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 68 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 68 milyonu aştı.

Koronavirüs vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesinde rakamlar güncellendi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 68 MİLYONU GEÇTİ

Siteye, dünyada virüs bulaşan 68 milyon 17 bin 206 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 14 milyon 369 bin 959, Hindistan'da 10 milyon 209 bin 526, Brezilya'da 7 milyon 388 bin 784 ve Rusya'da 2 milyon 960 bin 431 kişi virüsü yenmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE İYİLEŞENLERİN SAYISI 2 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de bugün itibarıyla koronavirüs tespit edilen 2 milyon 262 bin 864 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya’da 1 milyon 745 bin 726’ya, Kolombiya'da 1 milyon 711 bin 924’e, Almanya’da 1 milyon 672 bine, Arjantin'de 1 milyon 573 bin 104’e, İngiltere'de 1 milyon 534 bin 736’ya, Meksika'da 1 milyon 212 bin 403’e, Polonya'da 1 milyon 181 bin 326’ya ve İran'da 1 milyon 119 bin 137’ye ulaştı.

25 MİLYON KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Dünya genelinde 25 milyon 233 bin 984 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 95 milyon 287 bin 741’e ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 36 bin 551 kişi hayatını kaybetti.