Dünyanın bile var! Göbek deliğiniz hakkında hava attıran 8 bilgi

Dünyanın bile var! Göbek deliğiniz hakkında hava attıran 8 bilgi

Vücudumuzdaki tüm çıkıntıların bir anlamı var; ellerimiz, burnumuz, kulaklar, ayaklar... Peki göbeğimizin ortasında yer alan bu yuvarlak şeklin ne görevi var, ne işe yarıyor? İnceleyelim...

Göbek deliği hakkında şaşırtan gerçeklerin varlığından bile haberiniz olmayabilir.

Bazılarının bakarken tiksindiği, bazılarının piercing bile taktığı o çukur...

Ancak vücudumuzun orta yerinde, adeta bir düğüm gibi yer alan bu kısmın ne işe yaradığını ve daha önce duymadıklarınızı öğrenmeye hazır olun.

Göbek bağı, anne ve cenin arasında bulunan; besin, oksijen, karbon monoksit ve dışkı transferini sağlayan organdır. Bebeğin doğumuyla birlikte bu organa gereksinim kalmaz ve zorunlu olarak kesilir.

Göbek bağı kesildikten sonra bebeğin karnında çukur bir bölge oluşur. Buraya da göbek deliği adı verilir.

İşte göbek deliği hakkında şaşırtan gerçekler...

İLK YARA İZİMİZ

Göbek deliği aslında vücudumuzdaki ilk yara izimizdir.

Şöyle ki; bebekler anne karnındayken annenin plasentasına bağlı olan göbek bağı ile beslenir. Bu bağ, doğduğumuzda doktor tarafından kesilir, kısa bir bölümü karnımızın üzerinde kalır. Kalan kısım bir süre sonra kurur ve düşer, arkasında da göbek deliğimiz olarak bildiğimiz yara izini bırakır.

BAZILARINDA YOK

Yeni doğan bebeklerde, çok nadir de olsa Umblikal Herni (göbek fıtığı) isimli hastalık görülür. Bu hastalığın sonucu da bebeğin iç organları göbek deliğinden dışarı çıkmaya meyilli olmasıdır. Bu rahatsızlıkla doğan bebekler acilen ameliyat edilir, göbek deliği operasyonla kapatılır.

PAMUKLANIYOR

Göbek deliğinde biriken o tiftikler, hattâ 'pamuk' adını verdiğimiz o kirler aslında nelerden oluşuyor, biliyor musunuz? Kıyafetlerimizden yapışmış yün parçacıkları, ölü deri hücrelerimiz ve göbek kıllarımızdan.

GÖBEK PAMUĞU REKORU

Graham Barker, 1984'ten bu yana göbek pamuklarını biriktirdiği için Dünyanın En Büyük Göbek Pamuğu Koleksiyonu ile olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş durumda.

MİKROP YUVASI

Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde ortalama 67 bakteri ve mikrop türü bulunurken, göbek deliğimizin içinde bu sayı 2368'e kadar çıkıyor.

GÖBEK DELİĞİ MEDİTASYONU

Antik Yunan'da göbek deliğinin içgörünün merkezi olduğuna inanılır, ona bakma eylemine de Hesychasm adı verilirdi.

AMELİYAT NOKTASI

Meme büyütme de dahil olmak üzere pek çok medikal prosedür için kesme işlemleri göbekten yapılıyor. Bunun sebebi iz kalmasını önlemek.

DÜNYANIN GÖBEK DELİĞİ

Mir elmas madeninin bulunduğu en büyük ikinci insan yapımı çukuru olan Mirny çukuru, 2004 yılında rezervleri bittiği gerekçesiyle terk edildi. Devasa bir alanı kaplayan bu çukur, helikopter kazalarına sebebiyet verdiği için dünyanın göbek deliği olarak biliniyor.