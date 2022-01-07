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- Dünyanın bile var! Göbek deliğiniz hakkında hava attıran 8 bilgi
Dünyanın bile var! Göbek deliğiniz hakkında hava attıran 8 bilgi
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 14:54
Göbek deliği hakkında şaşırtan gerçeklerin varlığından bile haberiniz olmayabilir.
Bazılarının bakarken tiksindiği, bazılarının piercing bile taktığı o çukur...
Ancak vücudumuzun orta yerinde, adeta bir düğüm gibi yer alan bu kısmın ne işe yaradığını ve daha önce duymadıklarınızı öğrenmeye hazır olun.
Göbek bağı, anne ve cenin arasında bulunan; besin, oksijen, karbon monoksit ve dışkı transferini sağlayan organdır. Bebeğin doğumuyla birlikte bu organa gereksinim kalmaz ve zorunlu olarak kesilir.
Göbek bağı kesildikten sonra bebeğin karnında çukur bir bölge oluşur. Buraya da göbek deliği adı verilir.
İşte göbek deliği hakkında şaşırtan gerçekler...
İLK YARA İZİMİZ
Göbek deliği aslında vücudumuzdaki ilk yara izimizdir.
Şöyle ki; bebekler anne karnındayken annenin plasentasına bağlı olan göbek bağı ile beslenir. Bu bağ, doğduğumuzda doktor tarafından kesilir, kısa bir bölümü karnımızın üzerinde kalır. Kalan kısım bir süre sonra kurur ve düşer, arkasında da göbek deliğimiz olarak bildiğimiz yara izini bırakır.
BAZILARINDA YOK
Yeni doğan bebeklerde, çok nadir de olsa Umblikal Herni (göbek fıtığı) isimli hastalık görülür. Bu hastalığın sonucu da bebeğin iç organları göbek deliğinden dışarı çıkmaya meyilli olmasıdır. Bu rahatsızlıkla doğan bebekler acilen ameliyat edilir, göbek deliği operasyonla kapatılır.
PAMUKLANIYOR
Göbek deliğinde biriken o tiftikler, hattâ 'pamuk' adını verdiğimiz o kirler aslında nelerden oluşuyor, biliyor musunuz? Kıyafetlerimizden yapışmış yün parçacıkları, ölü deri hücrelerimiz ve göbek kıllarımızdan.
GÖBEK PAMUĞU REKORU
Graham Barker, 1984'ten bu yana göbek pamuklarını biriktirdiği için Dünyanın En Büyük Göbek Pamuğu Koleksiyonu ile olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş durumda.
MİKROP YUVASI
Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde ortalama 67 bakteri ve mikrop türü bulunurken, göbek deliğimizin içinde bu sayı 2368'e kadar çıkıyor.
GÖBEK DELİĞİ MEDİTASYONU
Antik Yunan'da göbek deliğinin içgörünün merkezi olduğuna inanılır, ona bakma eylemine de Hesychasm adı verilirdi.
AMELİYAT NOKTASI
Meme büyütme de dahil olmak üzere pek çok medikal prosedür için kesme işlemleri göbekten yapılıyor. Bunun sebebi iz kalmasını önlemek.
DÜNYANIN GÖBEK DELİĞİ
Mir elmas madeninin bulunduğu en büyük ikinci insan yapımı çukuru olan Mirny çukuru, 2004 yılında rezervleri bittiği gerekçesiyle terk edildi. Devasa bir alanı kaplayan bu çukur, helikopter kazalarına sebebiyet verdiği için dünyanın göbek deliği olarak biliniyor.