Dünyanın en tahrik edici kası: Adonis için 6 efsane hareket

Dünyanın en tahrik edici kası: Adonis için 6 efsane hareket

Sporla ilgilenen erkeklerin çoğunun sahip olmak istediği adonis kası, bazı triklerle daha belirgin hale gelebiliyor. Peki adonis kasını belirginleştirmek için neler yapılabilir? Sizler için anlattık.

Spor salonlarında en sık duyduğumuz sözlerden bazıları şöyledir: Sixpack var mı, adonislere bakayım, pazuları sıksana...

Özellikle erkekler, vücut geliştirme ve kas yapmak için fitness merkezlerinde ter döküyor... Ancak bunun bir karşılığı var elbette ki.

Her spor yapanın hayali belirgin kaslara sahip olmaktır. Kaslar belirgin olmadıkça kendimizi doğal olarak tam olarak fit hissedemeyiz.

Hele ki konu dünyanın en tahrik edici kası ise: Adonis...

Adonis kası nasıl yapılır, Adonis kasını geliştiren hareketler nelerdir, Adonis kası yapma yöntemleri gibi sorular her sporcunun aklından geçer.

Belirgin adonisler için özellikle çalıştırmanız gereken kas grubu oblik kaslar.

Oblik kasları, doğru şekilde çalıştırıldığında ve vücut yağ oranınızı düşük tuttuğunuzda karın kaslarınızı çerçeveye alan bir görüntü oluştururlar.

İşte adonis kasınızı ortaya çıkartmanızı sağlayacak öneriler...

İLK KURAL BESLENME

Belirgin kaslara sahip olmanın bir sihiri veya mucize bir olayı malesef yok. Yukarda bahsettiğimiz supersetler veya bol tekrardan oluşan programların doğru noktaları tabiki yok değildir fakat asıl önemli nokta sağlam bir diyet uygulayarak kas kaybetmeden yağ oranımızı azaltmaktır.

TOPUKLARA DOKUNMA

Toe Touches olarak bilinen parmak dokunuşları, karın kaslarının üst kısmını geliştirmek için harika bir egzersizdir. Her yerde yapılabilir ve özel ekipman gerektirmezler.

Dizlerinizi kırarak geriye doğru uzanın.

Topuklarınızı kalçalarınıza doğru çekin.

Kollarınızı vücudunuzun yanlarına getirin.

Başınızı, boynunuzu ve omuzlarınızı kaldırın, sağ elinizi sağ topuğunuza getirmek için sağ obliklerinizi sıkıştırın.

Ardından sol elinizi sol topuğunuza getirmek için sol obliklerinizi sıkıştırın.

Bu hareketi yapmaya 1 dakika boyunca devam edin. En az 3 set tekrarlayın.

PLANK

Çapraz, yan ve düz karın kaslarını etkili bir şekilde çalıştıran plank, omurgaya gereksiz yük bindirmeden yapılan bir egzersiz türüdür.

Plank; karın kasları başta olmak üzere bacak ve göğüs kaslarını geliştirir.

Avuç içlerinizi yere gelecek şekilde ön kollarınızın üzerinde durun.

Kendinizi parmak uçlarınıza yukarı doğru ittiğinizde dizlerinizi bükerek kalçalarınızı kaldırın.

Vücudunuzu düz bir çizgide tutun. Bu esnada karın kaslarınızı sıkın.

Bir dakika boyunca bu hareketi yapmayı sürdürün.

3 set tekrar edin.

BİSİKLET MEKİK

Bir antrenman minderine sırt üstü uzanın ve ellerinizi başınızın arkasında, parmaklarınızla hafifçe destekleyerek birleştirin. Dizlerinizi göğsünüze doğru çekin ve omuzlarınızı kaldırın. Sağ dirseğinizi sol ayak dizinize doğru götürün ve bu esnada diğer bacağınızı da uzatın. Bir saniye duraklayıp sonra diğer tarafla hareketi tekrarlayın.

RUS TWİSTİ

Oblik kaslarının egzersiz yükünü üzerine almasından daha öncesinde Russian twist egzersizi, vücudunuzun dengesini korumak için alt karın kaslarınızı çalıştırır.

Zemine oturun ve ayaklarınızı sağlam bir şeylere sıkıştırın. Ardından bacaklarınızı bükün. Üst vücudunuzu 45 derecelik bir açıya getirin ve bu pozisyonu koruyun. Kollarınızı da uzatın.

Nefesinizi verdiğiniz sırada gövdenizi olabildiğince sağ tarafınıza doğru uzatmalısınız. Bir saniyeliğine kaslarınızı sıkın ve başlangıç pozisyonuna dönün. Hareketi diğer tarafınızla da aynı şekilde uygulamalısınız.

KARIN SIKIŞTIRMA

Oblik kasının yanı sıra ters karın kaslarınızı da çalıştıracak bu egzersizde, çalışma programında mutlaka olması gerekiyor.

Dizlerinizi bükerek geriye uzanın ve kaval kemiğinizin yere paralel olacağı şekilde durun. İki elinizi başınızın arkasında birleştirerek, kafanızı omuzlarınızı ve boynunuzu yukarıya doğru kaldırın. Aynı anda dizlerinizi kırarak bacaklarınızı yavaşça karnınıza doğru çekmelisiniz.

Sonrasında başlangıç pozisyonuna geri dönmelisiniz. Vücudunuzun çalışma esnasında sallanmadığına emin olmalısınız.

BACAKLAR HAVAYA

Alt karın kaslarını çalıştıran bu hareketi egzersiz programınıza kesinlikle dahil etmelisiniz.