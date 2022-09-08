Düşük tansiyondan hemen kurtulmak için doğal ilaçlar

Düşük tansiyonun birçok farklı nedeni vardır. Belirtilerinizi hafifletmek ve tansiyon seviyelerinizi dengelemek için doğal yöntemleri kullanabilirsiniz...

Düşük tansiyon genellikle endişe verici bir durum değildir, ancak özellikle yaz aylarında ve sıcak havalarda çok can sıkıcı durumlara neden olabilir. Hipotansiyon olarak da adlandırılan düşük tansiyon belirtileri aniden ortaya çıkabilir ve korkutucu olabilir. Düşük tansiyon özellikle sıcak günlerde sürekli zayıflık ve bitkinlik duygusuna neden olabilir.

Peki, düşük tansiyon durumunda ne yapmalı? Durum özellikle ciddi değilse ve bu nedenle doktor tarafından herhangi bir ilaç önerilmediyse ilaç almaya gerek yoktur. Ancak uygulanması çok kolay ve çok etkili bir dizi doğal tedaviyi deneyebilirsiniz.

Düşük tansiyon belirtileri

Düşük tansiyon yalnızca bir zayıflık veya anlık bitkinlik durumunda bile çok sık kullanılan bir söylemdir. Peki, düşük tansiyon gerçekten nedir? Teknik olarak tansiyon değerlerinin 90/60 mmHg'nin altına düşmesi durumudur. Tansiyon değerlerini kontrol etmek için eczanede bile basit bir ölçüm yeterlidir.

Tansiyonun düşmesi, bazı durumlarda aniden ortaya çıkabilen belirtilerle genellikle çok net bir şekilde hissedilir.

Düşük tansiyon belirtileri genel olarak şunlardır:

- Baş dönmesi,

- Baygınlık hissi,

- Bulanık görme,

- Soğuk ter,

- Güçsüzlük.

Düşük tansiyonun birçok farklı nedeni vardır. Bunlar arasında bireysel yatkınlığa ek olarak adet öncesi evre, adet döngüsü, yüksek sıcaklıklar, aşırı terleme, susuz kalma, dengesiz beslenme ve aşırı beslenme bulunur.

Doğru yöntemlerle düşük tansiyonun neden olduğu rahatsızlıkları hafifletmenin yanı sıra tansiyon değerlerini yükseltebilir ve anında daha iyi hissedebilirsiniz.

Düşük tansiyon ve susuzluk

Tansiyonun düşmesi sıklıkla vücutta sıvı eksikliği ile yakından bağlantılıdır. Bu nedenle düşük tansiyon belirtileri ortaya çıktığında yeterli sıvı seviyesini yeniden sağlamak önemlidir.

Yetersiz sıvı alımı durumunun belirtileri başlangıçta oldukça belirsizdir. Hafif yorgunluk, cilt kuruluğu ve sinirlilik ortaya çıkabilir. Daha sonra denge sağlanarak herhangi bir önlem alınmazsa kısa bir süre sonra şiddetli baş ağrısı ile kendini gösterir. Bu nedenle, hipotansiyon durumunda sık sık ve küçük yudumlarda su içmek çok önemlidir.

Bacakları kaldırmanın önemi

Bu çok iyi bilinen ve aslında faydalı bir yöntemdir. Özellikle bayılma durumunda kişinin bacaklarını gövde ve başının üstünde tutmak, beyne kan akışını kolaylaştırmak için etkili bir yöntemdir.

Koltuk arkası, yatak başlığı veya duvar seviyesi yeterlidir. Dışarıdaysanız, bir destek arayarak ve yardım isteyerek aynısını yapabilirsiniz. Kişi kendini daha iyi hisseder ve düşme riski azalır.

Düşük tansiyona karşı ne yemeli?

Düşük tansiyon durumunda kısa sürede daha iyi hissetmek için hemen tuzlu bir şeyler yemek faydalıdır. Sodyum tansiyonu yükseltir ve normal koşullar altında ne kadar az alırsanız, vücudunuz ve sağlığınız o kadar iyi olur. Ancak çok düşük tansiyon seviyelerinde hemen müdahale etmek ve çok tuzlu yiyeceklerden az miktarda tüketmek önemlidir.

Tansiyonunuz düşükse belli bir diyet uygulamanız tavsiye edilir. Fiziksel aktivite ile birlikte sağlıklı ve dengeli bir diyet, tansiyon seviyelerinin sağlıklı değerlerde olmasını sağlar.

Hipotansiyona ve onun zayıflatıcı semptomlarına karşı koymak için su ve mineral alımını, bunlar açısından zengin gıdaların tüketimi yoluyla artırmanız tavsiye edilir. Bunlar arasında meyveler ve sebzeler öne çıkmaktadır.

Meyve muz, hurma, kavun, şeftali, üzüm ve kuruyemiş olarak badem tercih edilmelidir. Öte yandan sebzeler arasında patates, ıspanak ve kabak çok faydalıdır.

Meyan kökü ve düşük tansiyon

Düşük tansiyon için en iyi bilinen doğal çözümlerden biri meyan köküdür. Bu kökün sağlığa sayısız faydası vardır, tansiyonu yükseltmeye yardımcı olur, mideye iyi gelir, ülser ve gastrit durumunda önerilir, öksürüğü yatıştırır ve hatta afrodizyak etkisi vardır.

Düşük tansiyon durumunda meyan kökünün hızlı etki göstermesi için saf olarak tüketilmesi gerekir.

Esmer şeker, bal ve hurma

Kan şekerinin düşmesi nedeniyle düşük tansiyon durumu yaşanıyorsa, bitkinliği veya bayılma hissini hemen gidermek için hızla emilen basit şekerler almak iyidir.

Su ve şeker, doğrudan ağızda çözülen şekerler, bir çay kaşığı bal veya hurma ve kuru üzüm gibi şekerli meyveler tüketilebilir. Tansiyonunuzda ani düşüşler yaşıyorsanız hazırlıksız yakalanmamak için her zaman çantanızda birkaç poşet şeker veya bir paket şekerli kuru meyve bulundurmanız tavsiye edilir.

Kahve ve düşük tansiyon

Düşük tansiyon belirtilerini hissettiğinizde, bir fincan kahve hemen daha enerjik hissetmenize yardımcı olabilir.

Kafein içeren içeceklerin enerji verici gücü hipotansiyonu önleyebilir. Yorgunluk ve bayılma hissi ev dışında meydana gelirse, kahve anlık kritik durumu çözebilir, bu durumda tatlandırılırsa daha da iyi olur.