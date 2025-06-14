Duyması imkansız denilen 2,5 yaşındaki Mustafa ilk kez seslerle tanıştı

AA & Ensonhaber

Dünyaya geldiğinde yapılan testlerde işitme engelli olduğu tespit edilen 2,5 yaşındaki Mustafa Zahit Gençarslan’ın kaderi, Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde değişti. Uzmanların yaptığı detaylı incelemelerde, küçük çocuğun doğuştan iç kulak yapılarının ve işitme sinirinin hiç gelişmediği belirlendi.

Ancak doktorlar, “duyamaz” denilen Mustafa için umut verici bir adım attı. Zorlu bir operasyonla, beynin işitmeden sorumlu merkezine –beyin sapına– özel bir implant yerleştirildi. Bu işlem sayesinde Mustafa'nın çevresindeki sesleri algılaması artık mümkün hale geldi.

İLK TEPKİSİ GÖZYAŞI OLDU

Ameliyattan yaklaşık 1,5 ay sonra yapılan ilk kontrollerde, Mustafa'nın verdiği tepki herkesi derinden etkiledi. İlk kez işittiği seslerin yarattığı şaşkınlık ve duygu seliyle ağlamaya başlayan küçük çocuk, ailesine ve sağlık ekibine unutulmaz bir an yaşattı.

"TÜRKİYE'DE YILDA ANCAK BİRKAÇ KEZ KARŞILAŞILAN BİR VAKA"

Operasyonu gerçekleştiren NEÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fakih Cihat Eravcı, gerçekleştirilen işlemin son derece özel ve nadir bir ameliyat olduğunu belirtti. Türkiye'de bu tür durumlarla yılda yalnızca 10 civarında karşılaşıldığını ifade eden Eravcı, “Mustafa'nın işitme engelini bypass eden bir beyin cerrahisi operasyonu uyguladık. İç kulağı ve işitme siniri olmayan bir birey için tek seçenek, beyin sapındaki işitme çekirdeğine doğrudan elektrot yerleştirmekti. Bu karmaşık ama umut verici işlemi başarıyla tamamladık” dedi.

"KONUŞMASI DA YOLDA"

Ameliyat sırasında ve sonrasında yapılan testlerde, elektrotun doğru noktaya yerleştirildiği ve işitme merkezinin seslere tepki verdiği doğrulandı. Bu gelişmenin ardından Mustafa'nın konuşma yetisinin de gelişmesini beklediklerini belirten Eravcı, “Bugünden itibaren seslerle tanışma süreci başladı. İşitme sistemi zamanla sesleri tanıyacak ve yorumlamaya başlayacak. 6 ay ile 1 yıl içinde ilk kelimelerini duymayı umut ediyoruz” diye konuştu.

"EVLADIMIZIN AĞLAMASI, BİZİ İLK KEZ BU KADAR MUTLU ETTİ"

Mustafa Zahit’in babası Ahmet Gençarslan ise yaşadıkları mutluluğu kelimelerle ifade etmenin zor olduğunu söyledi. Oğullarının duyduğu ilk seslere ağlayarak verdiği tepkinin tüm aileyi duygulandırdığını anlatan Gençarslan, “Bir anne baba çocuğunun ağlamasını istemez ama bugün ilk kez ağlamasını büyük bir sevinçle izledik. Çünkü o ağlamayla birlikte duyduğunu anladık. Bu anı hayal ederek günler geçirdik. Şimdi artık oğlumuzla iletişim kurabileceğimiz günleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.